خليك واعى.. صعوبة تعديل درجات طلاب الثانوية العامة داخل الكنترول

كتب محمود طه حسين

زعمت صفحات الغش الإلكترونى قدرتها على تعديل درجات طلاب الثانوية العامة داخل الكنترول، على غرار زعمها تسريب امتحانات الثانوية العامة، وهو الذى ثبت كذبه، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن، على أن ما يتم تداوله عن تعديل الدرجات في نتيجة الثانوية العامة 2024 لا يمكن أن يحدث، ومن الصعب تعديل الدرجات، مضيفة أن عملية التصحيح ورصد درجات الطلاب تتم بشكل إلكترونى وفى سرية.

كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.





كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.





وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.