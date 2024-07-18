تعرف على أسعار الأسماك داخل أسواق الجملة اليوم الخميس

شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 18 يوليو 2024 استقرارًا داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة ، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.
وكانت الأسعار كالتالى:
بلطي 60 – 71 جنيهًا.
فيليه بلطي 50 – 250 جنيهًا .
قشر بياض 110 – 170 جنيهًا
بياض أملس 40 – 130 جنيهًا
قراميط 30 –70 جنيهًا
ثعابين 50 – 350 جنيه
مكرونة 75 – 125 جنيه
مكرونة مجمدة 30 – 60 جنيهًا
موسى 190 – 400 جنيه
سبيط 190– 410 جنيه
قرش 60 – 90 جنيهًا
حدادي 20 – 30 جنيه
كابوريا 40– 255 جنيه
مرجان 80 – 120 جنيهًا
مرجان مجمد 30 – 50 جنيه
بربون 85 – 145 جنيه
بربون مجمد 30 – 50 جنيه
دنيس 100 – 250 جنيهًا
جمبري 110 – 500 جنيه
جمبري مجمد 175 – 425 جنيه
بوري 85 – 140 جنيه
مازليا 90–130 جنيه
شعور 90– 130 جنيه
وقار 80 – 160 جنيهًا
قاروص 90 – 170 جنيه
سردين مجمد 50 – 100 جنيه
ماكريل مجمد 100 – 140 جنيهًا