اليوم السابع
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تعرف على أسعار الأسماك داخل أسواق الجملة اليوم الخميس

الخميس، 18 يوليو 2024 12:26 م
تعرف على أسعار الأسماك داخل أسواق الجملة اليوم الخميس سوق السمك - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 18 يوليو 2024 استقرارًا داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة ، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.

وكانت الأسعار كالتالى:

بلطي 60 – 71 جنيهًا.
فيليه بلطي 50 – 250 جنيهًا .
‎قشر بياض 110 – 170 جنيهًا
‎ بياض أملس 40 – 130 جنيهًا
‎ قراميط 30 –70 جنيهًا
‎ثعابين 50 – 350 جنيه
‎مكرونة 75 – 125 جنيه
‎ مكرونة مجمدة 30 – 60 جنيهًا ‎
‎موسى 190 – 400 جنيه
‎سبيط 190– 410 جنيه
‎قرش 60 – 90 جنيهًا
‎حدادي 20 – 30 جنيه
كابوريا 40– 255 جنيه
‎ مرجان 80 – 120 جنيهًا
‎مرجان مجمد 30 – 50 جنيه
‎بربون 85 – 145 جنيه
‎ بربون مجمد 30 – 50 جنيه
‎دنيس 100 – 250 جنيهًا
‎جمبري 110 – 500 جنيه
‎ جمبري مجمد 175 – 425 جنيه
‎بوري 85 – 140 جنيه
‎مازليا 90–130 جنيه
‎شعور 90– 130 جنيه
‎وقار 80 – 160 جنيهًا
‎قاروص 90 – 170 جنيه
‎سردين مجمد 50 – 100 جنيه
ماكريل مجمد 100 – 140 جنيهًا
 







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