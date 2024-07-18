تعرف على أسعار الأسماك داخل أسواق الجملة اليوم الخميس

كتبت أسماء نصار

شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 18 يوليو 2024 استقرارًا داخل أسواق الجملة، لكافة الأصناف المعروضة ، والتى تختلف عند تجار التجزئة بحسب كل منطقة، حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.

وكانت الأسعار كالتالى:

بلطي 60 – 71 جنيهًا.

فيليه بلطي 50 – 250 جنيهًا .

‎قشر بياض 110 – 170 جنيهًا

‎ بياض أملس 40 – 130 جنيهًا

‎ قراميط 30 –70 جنيهًا

‎ثعابين 50 – 350 جنيه

‎مكرونة 75 – 125 جنيه

‎ مكرونة مجمدة 30 – 60 جنيهًا ‎

‎موسى 190 – 400 جنيه

‎سبيط 190– 410 جنيه

‎قرش 60 – 90 جنيهًا

‎حدادي 20 – 30 جنيه

‎كابوريا 40– 255 جنيه

‎ مرجان 80 – 120 جنيهًا

‎مرجان مجمد 30 – 50 جنيه

‎بربون 85 – 145 جنيه

‎ بربون مجمد 30 – 50 جنيه

‎دنيس 100 – 250 جنيهًا

‎جمبري 110 – 500 جنيه

‎ جمبري مجمد 175 – 425 جنيه

‎بوري 85 – 140 جنيه

‎مازليا 90–130 جنيه

‎شعور 90– 130 جنيه

‎وقار 80 – 160 جنيهًا

‎قاروص 90 – 170 جنيه

‎سردين مجمد 50 – 100 جنيه

‎ ماكريل مجمد 100 – 140 جنيهًا

