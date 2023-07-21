كابوريا وشيكال وجمبرى.. شاهد الأكلات الصيفية فى بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

لمحافظة بورسعيد طبيعة خاصة فى الأكلات التى تميزها بفصل الصيف، ولم تقتصر شهرتها على الأسماك ولكن للأكلات البحرية مثل الجمبرى والكابوريا نصيب كبير فى الإجازة وللمصطافين الوافدين من كافة المحافظات المصرية.

وقال أحد بائعي الأسماك في سوق الأسماك ببورسعيد، إن فصل الصيف هو موسم لأسماك وبحريات كثيرة مثل الكابوريا والجمبري والبوري وبلح البحر وغيرها من الأنواع الكثيرة.

وأضاف، أن المصطافين يحبون السيبيا والجمبري والكابوريا والشيكال بأشكال التسوية المختلفة، هذا بالإضافة إلى الجندوفلي، وتكون هي الأكثر مبيعاً خلال الصيف.

وأوضح البائع، أن الشيكال أو ما يسمى بـ"الجمبرى الكداب" عليه إقبال كبير نظراً لطعمها المميز وخاصة بوجود البطارخ في داخلها، وتكون مميزة في وجبة العشاء خلال الإجازة وأشهر الصيف.

وأشار إلى أن أشكال التسوية للأكلات البحرية كثيرة، وكذلك الأسماك فعلى سبيل المثال البورى يتم تسويته على الجريل أو مشوى بالردة أو سنجارى أو زيت وليمون، ولكل شكل محبيه الذين اعتادوا على تناوله بهذه الطريقة.

وأكد، أن للبائعبن فى السوق خبرات كبيرة بأشكال التسوية ويقدمون النصائح بشكل مستمر للزبائن، ويعتمد ذلك في الثقة المتبادلة بين الزبون والبائع.

ولفت إلى أن سوق الأسماك الجديد ببورسعيد فى نطاق حي العرب، يشمل على كل المحال الخاصة ببيع الأسماك وتنظيفها وتسويتها.

ويشهد سوق السمك الجديد بحى العرب، إقبالا كبيراً من المواطنين بمحافظة بورسعيد ومن المحافظات الأخرى، ويقوموا بمشاركة البائعين الرقص على نغمات الأغانى خلال عمليات البيع والشراء.

ويحرص زوار بورسعيد، على زيارة السوق والذى اكتسب شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأحد أهم المناطق الخدمية التي يتوجه إليها الزائرون لتناول الغذاء بعد جولتهم بمدينة بورسعيد.

يعتبر سوق الأسماك الجديد سوقًا خدميًا متكاملًا لكل أهالي بورسعيد ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن، وتم تصميمه على أحدث طراز ويعد الأول من نوعه، ويُقام على مساحة 20700 متر مربع ويضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجستية.