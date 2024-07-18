النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل المتهم فى واقعة وفاة الفنان تامر ضيائى

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم فى واقعة وفاة تامر ضيائي.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا صباح أمس الأربعاء بوقوع شجار داخل المعهد القومى للأورام بين المتوفى والمتهم - فرد أمن إدارى بالمعهد القومى للأورام – على آثره حدثت الوفاة.

النيابة العامة بادرت بالانتقال إلى المستشفى محل الواقعة وناظرت الجثمان فوجدته خاليًا مِن الإصابات الظاهرية، وفحصت آلات المراقبة بمحل الواقعة فثبت بتفريغها قيام المتوفى بصفع المتهم وأتبع ذلك تجمع رواد المستشفى للفض بينهما حال محاولة المتهم رد الاعتداء بالمثل إلا أن رواد المستشفى قاموا بمنعه من ذلك.

واستمعت النيابة إلى أربعة من شهود الواقعة – اثنان من العاملين بالمستشفى وآخرَين من روادها - شهدوا بحدوث مشادة كلامية بين المتهم والمتوفى على إثر محاولة الأخير تجاوز دوره المحدد فى عرض زوجته على أحد الأطباء المختصين إلا أن المتهم منعه من ذلك فما كان من المتوفى إلا أن قام بسب المتهم ثم صفعه على وجهه فحاول الأخير رد الاعتداء إلا أن تدخل رواد المستشفى حال دون ذلك، وأضافوا أن المتوفى سقط أرضًا مغشيًا عليه حال انصرافه من محل الواقعة عقب انتهاء الشجار، كما استمعت النيابة العامة أيضًا لنجل المتوفى والذى شهد بمعاناة والده مِن مرضين مزمنين - الضغط والقلب- خضع على إثرهما لجراحة قسطرة بالقلب مُنذ فترة قريبة.