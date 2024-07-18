الطيران الاسرائيلى يخترق جدار الصوت فى أجواء جنوب لبنان

بيروت (أ ش أ)

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن الطيران الحربى الإسرائيلى نفذ ظهر اليوم الخميس، خرقا لجدار الصوت فى أجواء صور والزهرانى وجوارهما وكذلك فى منطقتى النبطية وإقليم التفاح، على دفعتين وعلى علو منخفض، وقد أسفر عنه دوى قوى سمعت أصداؤه فى مختلف مناطق الجنوب.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا حيث شن غارة بصاروخ على أطراف بلدة عيترون لجهة بليدا خلف محطة وحيد مستهدفا أرضا مفتوحة ونتج عنها اشتعال حريق، دون أن ينفجر الصاروخ .

وعلى صعيد متصل- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 "فلل" سياحية في مدينة أريحا.

