الرئيس الأوكرانى يلتقى بالملك تشارلز الثالث ويؤكد: بريطانيا أهم حلفاء بلاده

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أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، أن بريطانيا من أقرب وأهم حلفاء أوكرانيا، وذلك خلال لقائه مع الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة.



وكتب الرئيس الأوكرانى -فى منشور على "تليجرام"- أنه أعرب عن امتنانه للملك تشارلز الثالث على اللقاء، مؤكدا أن بريطانيا من أهم وأقرب حلفاء أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.



وأضاف زيلينسكى "نحن نقدر كل الدعم المقدم للشعب الأوكراني".



يُشار إلى أن زيلينسكى يقوم بزيارة إلى بريطانيا حيث يشارك فى القمة الرابعة للمجتمع السياسى الأوروبي، والتى يشارك فيها 47 رئيس دولة وحكومة فى القمة من بينهم 27 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى و20 دولة أخرى فى القارة الأوروبية.