زيلينسكى يتهم رئيس وزراء المجر بخيانة الاتحاد الأوروبى بعد زيارته إلى روسيا

أ ش أ

وجه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم /الخميس/، انتقادات لازعة لرئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان على خلفية زيارته الأخيرة إلى روسيا واجتماعه بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين، متهمًا إياه بخيانة زعماء الاتحاد الأوروبى ،وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر نسختها الإلكترونية.



ولمح زيلينسكي، خلال كلمته فى قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة فى قصر "بلينهايم" بمقاطعة أكسفورد شاير البريطانية، إلى محاولات أوربان الأخيرة للتقرب من موسكو، حيث قال: "إذا حاول شخص ما فى أوروبا حل القضايا خلف ظهورنا، وعلى حساب طرف آخر، أو أراد القيام ببعض الرِّحْلات إلى عاصمة الحرب بهدف الحُوَار. فمن الممكن أن يتعهد بشيئاً يعارض مصالحنا المشتركة أو على حساب أوكرانيا أو دول أخرى، إذًا فلماذا يجب أن نأخذ هذا الشخص فى عين الاعتبار".



وأضاف زيلينسكى "يمكن للاتحاد الأوروبى معالجة جميع القضايا دون وجود هذا الطرف".



وأشار زيلينسكى إلى أن بوتين يحاول الوصول إلى شركاء الاتحاد الأوروبى بشكل فردي، فى محاولة للضغط على دول الاتحاد حتى يخون أحدهم البقية، مُشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة التكتل الأوروبي.



تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبى أدان، فى وقت سابق، الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء المجرى مؤخرًا إلى موسكو لإجراء "مهمة سلام"، وذلك فى أول قرار له بعد الانتخابات الأخيرة.