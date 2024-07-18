الحرة الأمريكية: بايدن قد ينسحب من سباق الرئاسة خلال أيام

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كشفت مصادر إعلامية أمريكية أن كبار المسؤولين فى الحزب الديمقراطى يعتقدون أن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، سيقتنع بالانسحاب من السباق الرئاسى ضد خصمه الجمهورى دونالد ترامب فى أقرب وقت وقد يكون ذلك فى نهاية هذا الأسبوع.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن موقع "أكسيوس" مساء اليوم /الخميس/ قوله : إن الرئيس بايدن استسلم للضغوط المتزايدة واستطلاعات الرأى السيئة، ما يجعل من المستحيل مواصلة حملته.

ويعتقد كبار قادة حزبه وأصدقائه والمانحين الرئيسيين أنه لا يستطيع الفوز، ولا يمكنه تغيير التصورات العامة عن عمره وحدته، ولا يمكنه تحقيق الأغلبية فى الكونجرس.

ويقول الموقع إن الضغط على بايدن لدفعه للتنحى كمرشح ارتفع إلى مستويات كبيرة، خاصة خلال الأيام القليلة الماضية، إذ يتوقع الديمقراطيون أن تظهر استطلاعات الرأى بعد المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى "انفجارًا محتملًا" يمكن أن يسقط الديمقراطيين فى الكونجرس أيضا.