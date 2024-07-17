أخبار البورصة اليوم الأربعاء 17-7-2024

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 17-7-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.931 تريليون جنيه.

إيقاف تداول سهمين



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهما: الملتقى العربي للاستثمارات، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.



البورصة تربح 34 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 34 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.931 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 822.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.6 ألف عملية لعدد 206 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 88.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.53%، والعرب على 6.54%، واستحوذت المؤسسات على 20.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67.6 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 113.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء 231.3 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 28340 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 34853 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 12248 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 6426 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 9270 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2738 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 6444 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1729 نقطة.

وصعدت أسهم 119 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، وبالم هيلز للتعمير، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 350 ألف سهم، والثانية 120 ألف سهم، والثالثة 4.105 مليون سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة تنمية للاستثمار العقاري، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عدد 20 ألف سهم، 268 سهمًا، 66.6 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 72.7 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي رواد السياحة-الرواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية عدد 5549 سهم، 550 سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 400 ألف سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 1.4 مليون سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

أكرو مصر

أعلنت شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، عن تحقيق إيرادات بلغت 893.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 478.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح 400.3 مليون جنيه مقارنة مع 146.8 مليون جنيه.

دايس

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، موافقة مجلس الإدارة على شراء حصة الأقلية، وتمثل 17.4% في شركة الصباغون المتحدة (شركة شقيقة) بقيمة 37 مليون جنيه، وتمتلك "دايس" نسبة 82.6% من إجمالي أسهم شركة الصباغون المتحدة، وبعد الشراء تصبح نسبة ملكيتها 100%.