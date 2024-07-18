اختبارات القدرات 2024.. كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

محمد صبحى

بالتزامن مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وبدء الاستعدادات لموسم تنسيق الجامعات 2024 ، ينشر "اليوم السابع" قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، والتي لا بد وأن يُجرى الطلاب اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها، هي:

1- كلية الفنون التطبيقية.

2- كلية الفنون الجميلة.

3- كلية التربية الموسيقية.

4- كلية التربية الفنية.

5- كلية التربية الرياضية.

وكانت اللجنة العليا لـ اختبارات القدرات عقدت اجتماعا لوضع اللمسات الأخيرة قبل الانطلاق الرسمي لاختبارات القدرات أمام طلاب الصف الثالث الثانوي، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس اللجنة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من أعضاء اللجنة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات، والخبراء من الجامعات المصرية.

وأشارت اللجنة إلى أن اختبارات القدرات تُعد من الآليات الأساسية التي تستخدم في اكتشاف المواهب الأكاديمية والمهارية للطلاب في مرحلة التعليم الجامعي، حيث تستهدف هذه الاختبارات قياس مدى استعداد الطلاب للالتحاق بالتخصصات المناسبة لقدراتهم واستعداداتهم، كما أنها تساعد على اكتشاف قدرات الطلاب العلمية، والعملية، والرياضية، والقدرات الإبداعية بصفة عامة؛ مما يساعد على توجيههم نحو الاختصاصات الأكاديمية والمهنية التي تتناسب وطبيعة مواهبهم وقدراتهم.