اختبارات القدرات 2024.. الأوراق المطلوبة لدخول الامتحان

محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى عن فتح باب التسجيل لحجز أداء اختبارات القدرات بداية من يوم الخميس 25 يوليو.

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت على الموقعين التاليين:

https://tansik.egypt.gov.eg

https://tansik.digital.gov.eg

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:-

1) - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها.

2 - صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.