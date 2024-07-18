أوائل الشهادة الإعدادية بعد قبول التظلمات بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلن فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الخميس، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2024، بعد قبول التظلمات والطعون، وذلك بحضور الدكتور وجيه عبدالكريم، مدير إدارة الامتحانات، الدكتور محمد محمود، مدير إدارة التعليم الإعدادى، إبراهيم عبدربه، رئيس الكنترول، محمد فراج مساعد رئيس الكنترول، والسادة أعضاء الكنترول.

وقدم رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية التهنئة لجميع الطلاب، متمنيًّا لهم مزيدًا من النجاح والتقدم، مقدمًا التحية والتقدير لأولياء أمور هؤلاء الطلاب وزملائهم من الطلاب الناجحين جميعًا، على ما بذلوه من جهدٍ وعطاءٍ لدعم أبنائهم أبناء الأزهر الشريف.

وجاءت النتيجة كالتالي:

- حصد الطالب محمود محمد عياد، معهد بنين آل نوح النموذجى المركز الأول، الطالبة ملك مصطفى، معهد التل الكبير، المركز الأول مكرر، المركز الثانى، الطالب محمد سليمان أحمد، معهد القرين بنين، الطالبة بسنت عماد، معهد عمر بن عبدالعزيز، المركز الثانى مكرر، الطالبة منه الله محمد إبراهيم، معهد فتيات عمر بن عبدالعزيز النموذجى، المركز الثانى مكرر، الطالبة سلمى منصور، معهد فتيات آل نوح الإعدادى النموذجى المركز الثانى مكرر، الطالبة إيمان أحمد السيد، معهد فتيات القرين الجديدة، المركز الثانى مكرر، الطالبة الشيماء عماد محمد، معهد فتيات القرين الجديدة، المركز الثالث، الطالبة آلاء السيد عبدالله، معهد فتيات نور الإسلام، المركز الثالث مكرر، الطالبة رغد سعيد محمد، معهد فتيات عمربن عبدالعزيز النموذجى، المركز الرابع، وحصلت الطالبة آية كمال محمد، معهد آل سهمود النموذجى، المركز الرابع مكرر، وحصلت الطالبة هاجر أحمد، معهد فتيات آل نوح النموذجى، على المركز الرابع مكرر، حصلت الطالبة شروق محمد مجدى، معهد فتيات القرين الجديدة، المركز الرابع مكرر.