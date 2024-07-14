رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يشهد ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الأحد، ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، لطلاب القسم الأدبي، حيث تفقّد سير الامتحانات، بلجان إدارة أبو صوير؛ شملت لجان بنين أبو راجح والتي تضم "معهد بنين أبو راجح، بنين الصحابة، بنين الوصفية"، يرافقه عبدالحميد حسن، مسؤل أمن المنطقة، في تواجد نادية جودة، مدير ادارة كمبيوتر التعليمي، متابع المنطقة، وعلي خليل، الموجه المقيم، واطمأن فضيلته، على توفير المناخ الملائم للطلاب، والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والتواصل المباشر مع غرفة عمليات المنطقة لمتابعة سير الامتحانات، والتعامل مع أية مشكلات طارئة داخل اللجان.

كما تفقد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، مركز تجميع السادة المدرسين بمعهد فتيات أبو خروع، والذي يضم "معهد أبو خروع، وبنين أبو راجح الابتدائي، وبنين أبو راجح الإعدادي ثانوي"، ثم زار معهد فتيات عبدالرحمن لافي وتأكد من سير العمل بالمعهد؛ وقد أدى طلاب القسم الأدبي، الامتحان في مادة "التفسير".

وتأكد من انتظام أعمال الامتحانات، ومستوى الأسئلة، والتزام رؤساء اللجان والمراقبين بتعليمات قطاع المعاهد والإدارة المركزية للامتحانات، والتي من شأنها تحقيق الانضباط والهدوء الكامل بكل اللجان، ثم توجه فضيلته لزيارة مركز تجمع المدرسين بمعهد جلبانة الابتدائي.

وأكد الشيخ ممدوح عبدالجواد على سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، على ضرورة تحقيق الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وتأمين اللجان من رجال الشرطة، وتوفير كل الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وتأكد الشيخ ممدوح عبدالجواد من جاهزية معامل الكمبيوتر لتوثيق الامتحانات الشفهيّة.

وكان الشيخ ممدوح عبدالجواد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، قد شدد على رؤساء اللجان بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، بضرورة الالتزام بضوابط الدخول للامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجنة سواء للطلاب أو الملاحظين.

وكانت قد أنهت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث عقد الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اجتماعا مع رؤساء ومساعدين لجان الشهادة الثانوية، بقاعة التدريب بالملحق الإداري التابع لديوان عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور لجميع السادة العاملين داخل اللجنة، والتوقيع بالكشوف، وعدم خروج أي عضو خارج اللجنة أثناء إجراء الامتحانات، وعدم التحدث مع الطلاب أثناء الامتحان.

وذلك لتوفير الهدوء داخل اللجان والطرقات المؤدية للجنة، وعدم استلام ورقة الإجابة من الطالب إلا بعد مرور نصف الوقت المقرر للمادة، كما تم شرح التعليمات الخاصة بتوثيق الامتحان الشفوي بعد شرح المنظومة بالكامل.

