أجسادهم أصبحت هياكل عظمية.. إسرائيل تستخدم سلاح الحصار والتجويع ضد أهالى غزة

كتب محمد شرقاوى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "أجسادهم أصبحت هياكل عظمية.. إسرائيل تستخدم سلاح الحصار والتجويع ضد الفلسطينيين في غزة"، إذ لا تتوقف طوابير الحصول على الطعام والخبز طوال اليوم من أجل إطعام الأسر والأطفال.

ولم يكن القصفُ والقتلُ والتدميرُ فقط ما يعانيه سكان غزة، بل إن المجاعة أصبحت المعاناة الأخطر التي تهدد حياة مئات الآلاف من سكان القطاع المحاصرين.

واتجه الكثيرون منهم إلى أكل الحشائش والأعشاب في محاولات النجاة من الموت جوعا، وبدأت ملامح معاناة سكان قطاع غزة مع العدوان بدأت تظهر على أجسادهم، إذ ظهرت أجساد آلاف الغزيين، وبخاصة الأطفال عبارة عن هياكل عظيمة جراء النقص الحاد في توافر الغذاء نتيجة الحصار المطبق عليهم من قبل الاحتلال.