اليوم السابع
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أبو الغيط يهنئ هيفاء أبو غزالة لحصولها على جائزة الأمم المتحدة للسكان

الخميس، 18 يوليو 2024 01:25 م
أبو الغيط يهنئ هيفاء أبو غزالة لحصولها على جائزة الأمم المتحدة للسكان أبو الغيط
كتب بيشوى رمزى

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هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية لجامعة الدول العربية، وذلك بمناسبة حصولها على جائزة الأمم المتحدة للسكان لهذا العام تقديراً لإسهاماتها المتميزة في تعزيز التعامل مع قضايا السكان والمرأة والتنمية الاجتماعية في الأردن موطنها الأصلي، وفي جامعة الدول العربية، وكذلك إسهاماتها في تعزيز التعاون بينهما والأمم المتحدة في هذه المجالات.

كما أعرب الأمين العام عن خالص تقديره لكل ما تبذله السفيرة هيفاء أبو غزالة من جهود مقدرة منذ توليها مهام منصبها كأمين عام مساعد بالجامعة العربية، متمنياً لها دوام التوفيق على الصعيدين المهني والشخصي.

 







أحمد أبو الغيط

هيفاء أبو غزالة

الجامعة العربية

الامم المتحدة




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