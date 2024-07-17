4 طرق عملية من خبراء الصحة النفسية للانفصال ذهنيا عن العمل أثناء الإجازة

كتبت فاطمة خليل

يشعر المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم بالإرهاق الوظيفى، ورغم أن الإجازة يمكن أن تساعدك على تخفيف بعض التوتر والقلق في العمل، إلا أن معظم الناس غير قادرين على الاستمتاع بها وإبعاد تفكيرهم عن العمل، فى هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح المدعومة من خبراء الصحة النفسية والتي يمكن أن تساعدك ليس فقط على الانفصال عن العمل أثناء إجازتك والحصول على منظور جديد للأشياء حيث سيكون لديك المزيد من الوقت للتركيز على نفسك، بحسب موقع تايمز ناو.



ورغم أن معظمنا يسعى إلى إيجاد التوازن بين العمل والحياة، فمن الصعب أن يتمكن أي شخص من تحقيق ذلك، وبما أن جدول العمل لا يقتصر فقط على ساعات العمل المعتادة، فإن معظم الناس لا يحصلون على الوقت للاسترخاء والاهتمام بالأولويات الأخرى وفي بعض الأحيان، يؤثر ذلك سلبًا على صحتك الجسدية والعقلية أيضًا. لذلك، عندما تأخذ قسطًا من الراحة لتهدأ، في كثير من الأحيان لا تتمكن من الانفصال عن العمل قبل الإجازة، مما يزيد من التوتر لديك.

وفقاً لدراسة حديثة، فإن نسبة مذهلة تبلغ 54% من البالغين في الولايات المتحدة يعملون أثناء إجازاتهم، وسواء كانوا يعملون أم لا، فإن نصفهم تقريباً يشعرون بالذنب أثناء قضاء العطلة.



ويقول الاستطلاع أيضًا إن ما يقرب من 85 % من الأشخاص يقولون إنهم يتلقون مكالمات ورسائل أثناء إجازتهم، ويعترف 63 %أنهم يشعرون بالقلق إذا لم يتحققوا من بريد العمل الخاص بهم، ويكافح 59 % من أجل التوقف عن العمل.

في حين أن هذه الأرقام مثيرة للقلق، يقول الخبراء إنه من المهم أخذ إجازة، حتى ذهنيًا، والتوقف عن العمل من أجل صحتك.

وفقًا للدكتور علي ماتو، عالم النفس السريري المقيم في سان فرانسيسكو، هناك بعض النصائح السهلة التي يمكنك اتباعها للانفصال عن وظيفتك بنجاح قبل الإجازة.

١-تحديد توقعاتك

وقال ماتو لصحيفة يو إس إيه توداي إنه من المهم للغاية ألا تأخذ إجازة من العمل جسديًا فحسب، بل عقليًا أيضًا. "هل يمكنك الفصل؟ من سيغطي مسئولياتك أثناء غيابك؟ هل لديهم كل ما يحتاجونه حتى لا يضطروا إلى الاتصال بك.

تأكد من أن زملاءك في العمل يعرفون أنك لن تكون متاحًا أثناء إجازتك، لذلك لا داعي لإزعاجك بأي شيء. إعطاء الأولوية لنفسك على العمل عندما لا تعمل.

٢-غلق اشعارات الهاتف

بالنسبة لأولئك الذين يتصلون دائمًا بعملهم من خلال هواتفهم، فإن أفضل طريقة للاسترخاء هي تجاهل جميع أنواع الإشعارات التي يضعونها على هواتفهم فيما يتعلق بجهات اتصال العمل الخاصة بهم.

ومع ذلك، في حالات الطوارئ، يمكنك دائمًا وضع خطة احتياطية مع زملائك في العمل.

٣-ابحث عن طرق جذابة لإلهاء نفسك

يجب أن يكون لديك حياة أخرى غير العمل، ولهذا يجب أن تشارك باستمرار في أنشطة أخرى غير مهنتك. وفقًا لماتو، من المهم العثور على الأشياء التي تجعلك سعيدًا حقًا هذه هي الأشياء التي يمكن أن تضيع وقتك فيها خلال الاجازة مثل الذهاب للسباحة، أو تجربة أنواع جديدة من الطعام، أو استكشاف بيئة جديدة".

وأضاف ماتو: "سيساعد هذا في تشتيت انتباهك عن العمل وربما يجعلك تقضي إجازة أفضل".

٤- لا تلوم نفسك

ليست جريمة أن تأخذ استراحة من العمل وتستمتع بوقتك. ذكّر نفسك بأن فصل دماغك عن العمل على الرغم من أنه قد يمثل تحديًا، أمر مهم. وإذا لم تكن قادرا على ذلك تماما، فلا تلوم نفسك.

ووفقا لماتو، فإن أولئك المدمنين على عملهم سيحتاجون إلى بعض الوقت للتخلص من هذا الادمان، يجب أن تسامح نفسك على تفكيرك في العمل، ولا ضرر من اللحاق بالقليل لتفادي القلق الذي قد ينتابك بخلاف ذلك.



