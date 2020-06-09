اليوم السابع
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هل يمكن التقاط عدوى كورونا من حمامات السباحة.. اعرف آخر التوصيات العالمية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:00 م
هل يمكن التقاط عدوى كورونا من حمامات السباحة.. اعرف آخر التوصيات العالمية حمامات السباحة ونقل عدوى كورونا
كتبت إيناس البنا

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خلال الصيف ، قد يميل الكثير إلى الهروب إلى الشواطئ  أو الذهاب للسباحة ، ولكن هل يمكنك التقاط فيروسات تاجية في الماء؟ فيما يلي أحدث نصائح حول هذا الموضوع
 
فمع بدء تخفيف قيود تأمين الفيروسات التاجية، أصبح من الأسهل بشكل متزايد تصور عودة الحياة الطبيعية، وقد يحتاج البعض إلى قضاء وقت على الشواطئ أو حمامات السباحة.
 
بغض النظرعما يخبئه المستقبل لقضاء العطلات، سيرغب الناس في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحد من انتشار الفيروس التاجي، وذلك وفقا لتقرير موقع " dailystar"، وعلى هذا النحو ، قد تتساءل عما إذا كان يمكنك التقاط فيروس كورونا من حمام السباحة.
 

هل يمكنك التقاط فيروس التاجي في حمام السباحة؟

حتى الآن ، لا يوجد دليل على أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر عبر مياه المسبح ، خاصة إذا كان يحتوي علي الكلور حيث أوضحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC): "لا يوجد دليل على أن الفيروس الذي يسبب Covid-19 يمكن أن ينتشر إلى الناس من خلال الماء في حمامات السباحة أو أحواض الاستحمام الساخنة أو الملاعب المائية.
 
"بالإضافة إلى ذلك، فإن التشغيل السليم لهذه الأماكن المائية وتطهير المياه (مع الكلور ) يجب أن يعطل الفيروس".
 
ومع ذلك ، فإن مركز السيطرة على الأمراض يحث الأفراد والمشغلين على حمامات السباحة على اتخاذ خطوات لضمان الصحة والسلامة، ففي الوقت الحالي يتضمن ذلك الابتعاد الاجتماعي عن الآخرين.
 
وقال أميش أدالجا، خبير الأمراض المعدية في ولاية ماريلاند ، لموقع Health.com: "فيروس التاجي لا يعيش في المياه المعالجة بالكلور، ومع ذلك، يمكن أن ينتشر الفيروس التاجي من خلال قطرات الهواء، وهي مشكلة إذا قمت بلمس الأسطح في غرفة خلع الملابس.
 

هل مسموح لك بالذهاب للسباحة أو استخدام حمام السباحة؟

تنص الإرشادات الحكومية فى كثير من دول أوروبا " دول تفشى الفيروس"،  على أنه "يجب عليك تجنب استخدام حمامات السباحة والتجديف مع أشخاص من خارج أسرتك".
 
وحتى الآن، لا يجب عليك "ممارسة الرياضة في ملعب رياضي داخلي أو صالة رياضية أو مركز ترفيهي، أو الذهاب للسباحة في مسبح عام".
 

حمامات السباحة

تفشى فيروس كورونا

الفيروس التاجى

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