وزير الزراعة: إعادة الهيكلة وتطوير الإرشاد الزراعى على رأس الأولويات

كتبت أسماء نصار

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، لتهنئته بمناسبة توليه حقيبة وزارة الزراعة، وبحث التعاون المشترك بين اللجنة والوزارة لخدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية.

وأكد فاروق حرصه الشديد على التعاون والتنسيق المشترك بين الوزراة ومجلسى الشيوخ والنواب خاصة لجنة الزراعة والرى، فى كل الأمور المتعلقة بالمزارعين والمربين وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن أعضاء المجلس يعبرون بشكل حقيقي عن مطالب المواطنين بمن فيهم المزارعين، ويقفون على المشاكل التي تواجههم، والتي سيتم التنسيق المشترك من أجل اتخاذ خطوات سريعه لعلاجها، بالإضافة إلى المناقشات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين، لافتا إلى أن من بين الموضوعات التي تم الانتهاء منها وسيتم إرسالها للمجلس التعديلات الخاصة بقانون الزراعية، فضلا عن التعاونيات الزراعية.

وأكد فاروق أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة للتعاونيات في العديد من دول العالم، وتطبيق ما يتناسب منها مع مصر، وذلك في سبيل تعميق دول التعاونيات والجمعيات الزراعية، لتؤدي أدوار هامة لخدمة المزارعين، بداية من توفير وتقديم كافة مستلزمات الانتاج الزراعي، مرروا بكل عمليات الزراعة، بما فيها الخدمات الارشادية المتكاملة، نهاية بعمليات الحصاد وتسويق المحصول، بأسعار مجزية، في سبيل رفع العبء عن كاهل المزارعين وزيادة دخولهم وتحسين مستوى معيشتهم، ذلك بالإضافة الى تطوير الجمعيات نفسها لتليق بالمزارعين.

وقال وزير الزراعة إن هناك اهتماما خاصا بملف الإرشاد الزراعي، وتطويره، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، والتواصل المباشر معهم، في الحقول، من خلال المهندسين الزراعيين والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، فضلا عن استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة وتدريب المزارعين عليها، للتيسير عليهم، ذلك بالإضافة الى ملف تطوير الري الحقلي، وتوعية المزارعين، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه، لافتا الى ان ضمن الملفات التي سيتم التركيز عليها أيضا الفترة المقبلة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة ملف حماية الاراضي، والتعامل بكل حسم مع أي تعدي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة وإزالة أي تعديات بكل صورها وأشكالها.



وأشار فاروق إلى أنه سيتم أيضا خلال الفترة المقبلة العمل على إعادة هيكلة الوزارة بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والدور الرقابي والبحثي والإرشادي مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن خلق صف ثاني من الكوادر والقيادات، وانتقاء العناصر الجيدة للعمل بكفاءة، إضافة الى ملف الرقمنة والتحول الرقمي، لمواكبة التطور التكنولوجي الهائل، اضافة الى العمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعي ودعم المستثمرين في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

وتابع وزير الزراعة أنه سيقوم بزيارات ميدانية للجمعيات الزراعية بالقرى والمحافظات المختلفة، للوقوف على المشكلات التي تواجه الفلاح على أرض الواقع، وخاصة فيما يتعلق بتوافر مستلزمات الانتاج ووصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وخاصة الأسمدة.



ومن جهته قدم المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ التهنئة لوزير الزراعة، لافتا الى ان مجلس الشيوخ هو الذراع الاستشاري في التشريع، وان لجنة الزراعة والري تضم الخبراء والمتخصصين في مجالات الزراعة المختلفة، والتي من دورها أيضا تقديم كل الدعم لوزارة الزراعة واستراتيجيتها لتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ودعم المزارعين.

وأكد انه سيكون هناك تعاون دائم ومستمر بين اللجنة والوزارة وقياداتها، في كافة الموضوعات الملحة، للعمل على حسمها، وتدعيم خطوات الدولة، من أجل تحقيق ماهو في مصلحة المواطنين بما فيها الفلاح والمربي، فضلا عن ازالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه التنمية.

وأشار الجبلي إلى اهتمام الدولة بالحث العلمي وخاصة في قطاع الزراعي، باعتباره قاطرة التنمية والتطوير، لافتا الى ان اللجنة ستقدم كل الدعم من أجل التوسع في تطبيق البحوث العلمية الزراعية، للنهوض بالزراعة وتحسين وتطوير الانتاجية والانتاج الزراعي.