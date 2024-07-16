محافظ القاهرة يستقبل وفد حزب حماة الوطن

كتب سيد الخلفاوى

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وفد حزب حماة الوطن برئاسة النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والذى قدم التهنئة لمحافظ القاهرة بمناسبة توليه منصبه الجديد كما نقل له تهنئة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب لمحافظ للقاهرة، متمنيا له دوام التوفيق والسداد خلال المرحلة القادمة.

ضم الوفد الدكتور عمرو سليمان أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة و المتحدث الرسمي باسم الحزب، والدكتورة رانيا أبو الخير أمين أمانة حقوق الإنسان المركزية، والكاتب الصحفي هشام الشريف مستشار الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون الإعلام، و عمرو الجهيني رئيس قطاع الخدمات الحكومية بمكتب الأمين العام.



وقدم اللواء طارق نصير الشكر لمحافظة القاهرة وأجهزتها المختلفة على التعاون الدائم والمثمر مع حزب حماة الوطن بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

ومن جانبه أعرب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن حرص محافظة القاهرة على التعاون مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى من أجل مصلحة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.