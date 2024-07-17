وزير التموين يعين مديرا عاما لإدارة البطاقات

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين قرارا بتعيين عبد السلام محمد مدير عاما للإدارة العامة للبطاقات التموينية فى اطار الحرص على اعادة هيكلة القطاعات المختلفة والهيئات التابعة للوزارة.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين الداخلية قد وضع خطة للتطوير، وأول قراراته عدم التجديد للمستشارين ممن تخطوا سن المعاش القانوني واستبعادهم، ومنهم من تخطى السن لأكثر من 5 و7 سنوات، وبدأ منذ اليوم الأول تقليص عدد المستشارين في القطاعات المختلفة والاستعانة بالكفاءات وتوظيفهم في الأماكن المناسبة من أجل إحداث نقلة نوعية في ملفات الوزارة على غرار تجربة الوزير في الهيئة القومية للبريد وإحداث نقلة نوعية في الهيئة من خلال استحداث العديد من الخدمات للعملاء، لاسيما أصحاب المعاشات والمستفيدين من خدمات البريد.