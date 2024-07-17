تعرف على نسبة القبول بالكلية الحربية المصرية عام 2024

كتب زكى القاضي

صـدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربى على الإعلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات (حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العـامة والثانوية الأزهـرية والشهـادات المعادلة وحملة الثانويـة الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول.

الكلية الحربية :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها (العلمى والأدبى) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عـن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع للقسم العلمى 65% فأكثر، وللقسم الأدبى 70% فأكثر ، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية ( ميلادية)، ويمنح الخريج درجة ( بكالوريوس العلوم العسكرية - بكالوريوس " الإقتصاد والعلوم السياسية / الحاسبات والمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجيستيات) .