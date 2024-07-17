مصدر بالتعليم يكشف تفاصيل واقعة تعدى طالبة بلجنة ثانوية لفظيا على مراقب

كتب محمود طه حسين

كشف مصدر مسئول بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص واقعة مدرسة السيدة نفيسة بمدينة نصر، موضحا قيام طالبة بلجنة بالمدرسة عقب تسليم أوراق إجابتها مع اقتراب نهاية زمن امتحان مادة الفلسفة والمنطق بمحاولة إثارة اللجنة والحديث مع الطلاب حول الاجابات من نافذة اللجنة حدث على إثرها مشادة كلامية مع مراقب اللجنة الذى طالبها بالمغادرة، حيث قامت بالتعدي عليه لفظيا وإلقاء زجاجة مياه عليه.

وأضاف المصدر أن رئيس اللجنة قام بتحرير محضر بالواقعة للطالبة نظرا لقيامها بإعاقة انتظام سير اللجنة والتعدي على المراقب لفظيا.

وأوضح المصدر أن الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة وجه بفتح التحقيقات حيال الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.