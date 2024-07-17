محافظ سوهاج يستقبل طبيبة المراغة فى مكتبه: حديثى معك كان حديث أب لابنته

سوهاج محمود مقبول

أستقبل اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج قبل قليل الدكتورة سمر، وقال لها حديثي معك كان حديث أب لابنته، وهدفنا جميعا مشترك، وهو خدمة المواطن، وأكد على احترامه وتقديره للأطباء وجميع العاملين بقطاع الصحة.

يذكر الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان، أجرى اتصالا تليفونيا بالطبيبة "سمر أنور"، الطبيبة بمستشفى المراغة بسوهاج، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال الاتصال التليفوني، على تقديره التام لأطباء وطبيبات مصر والفريق الطبي كافة، لافتا إلى العمل على توفير كل الوسائل الممكنة، التي تكفل لهم أداء مهام عملهم وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها، وما يستحقونه من تقدير واحترام.

ودعا وزير الصحة الطبيبة وزوجها الطبيب لزيارته في مكتبه بمقر وزارة الصحة يوم الإثنين المقبل.