محافظ بني سويف يحيل بعض العاملين بمركز طبى فى الغمراوي للتحقيق

بنى سويف هانى فتحى

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة مدير مركز طبي بالغمراوي وبعض العاملين بالمركز، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك للتقصير في العمل ووجود بعض المخالفات الإدارية والتلاعب في سجل الحضور والانصراف.

يأتي هذا القرار، في ضوء المذكرة التي عرضها الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام ، بناء على الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة من الإدارة ،أمس الثلاثاء، لمتابعة انتظام وسير العمل بالمركز الطبي بمدينة بني سويف، وتبين عدم تواجد مدير المركز وعدد من الأطباء والعاملين "حالات غياب وترك عمل"، فضلاً عن ترك سجل الحضور والانصراف مفتوحاً بعد المواعيد المقررة لرفع السجلات، علاوة على التلاعب بالتعديل ووجود كشط بالمزيل في خانات الحضور والانصراف لبعض العاملين.