محافظ المنيا يوجه بتوفير أدوية السكر أثناء تجوله بأقسام مستشفى ديرمواس التخصصى

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولاته الميدانية المفاجئة لمد المظلة الرقابية لتغطى كافة مراكز ومدن المحافظة ، حيث زار فى الساعات الاولى من الصباح اليوم الأربعاء، مركز ديرمواس اقصى جنوب المنيا ، متفقدا انتظام سير العمل داخل مستشفى ديرمواس التخصصي للاطمئان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، ومتابعة مدى انضباط الاطقم الطبية والتمريض بنوبتجيات العمل، وذلك في إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل للأهالي .

بدأ المحافظ الجولة بتفقد أقسام المستشفى وتشمل اقسام : (الاستقبال والطوارئ - عيادات خارجية - معامل - صيدلية - أشعة - العلاج الطبيعى - وحدة الغسيل الكلوى - قسم التغذيةـ العناية المركزة)، مشيداً بمستوى الرعاية الصحية المقدمة والالتزام بمعايير الجودة واشتراطات الصحة والسلامة المهنية، مشيدا بالاداء المهنى للاطقم الطبية والتمريض ومستوى النظافة والتعقيم والتطهير بجميع اقسام المستشفى .

وجه المحافظ خلال جولته طاقم الأطباء و التمريض ، بالالتزام دوما بحسن استقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم، مؤكدًا استمرار المحافظة في توفير كافة سُبل الدعم لتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى، من أبناء المحافظة والعمل من أجل تلبية مطالبهم واحتياجاتهم بجميع القطاعات الخدمية.

واستمع المحافظ لآراء المواطنين فى مستوى الخدمات المقدمة لهم داخل وخارج المستشفى ، ومدى توافر الادوية وكافة الاحتياجات الطبية اللازمة لهم خلال مراحل تلقى العلاج ، وحتى تماثلهم للشفاء، موجهاً وكيلى وزارتى الصحة والتضامن بدراسة مطالب الاهالى والاستجابة الفورية لهم وتلبية كافة احتياجاتهم.

كما وجه المحافظ ادارة المرور بدراسة امكانية انشاء مطبات صناعية بمدخل المستشفى لتوفر الأمان للمواطنين والمرضى ، مؤكداً مواصلته الزيارات والجولات الميدانية للاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو متخاذل لايؤدى واجبه على الوجه الاكمل .

رافق المحافظ الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، رجب قاياتى رئيس مركز ومدينة ديرمواس ، ومسئولى التفتيش المالى والادارى بالمحافظة.

