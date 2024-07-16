محافظ المنيا يستمع لشكاوى المواطنين ويستجيب لطلبات ويوجه بإعانات عاجلة

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، حرصه على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بلقاء المواطنين والاستماع إليهم والعمل على تلبية طلباتهم وحل مشاكلهم، لافتاً إلى أن مكتبه مفتوح دائماً للجميع.

جاء ذلك، خلال اللقاء الأول لخدمة المواطنين برئاسة المحافظ، لمناقشة عدد من قضايا ومشكلات المواطنين بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات وحلول عاجلة لتلك المشكلات وتلافي تكرارها قدر الإمكان تحقيقاً لمصلحة المواطن، وذلك في وجود المسئول التنفيذى لكل قطاع محل الشكوى.

وأكد المحافظ انه لن يسمح بأي تقاعس أو إهمال في متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة في هذه اللقاءات ، مشددا على أن خدمة المواطنين وقضاء حوائجهم والتيسير عليهم ، تأتى في مقدمة أداء العمل التنفيذي وهذا المبدأ هو الركيزة الأساسية لمنهج العمل خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء، كلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لتوزيع الأسمدة بالتساوى على المزارعين ، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الجمعيات الزراعية للقضاء على البيع فى السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه، فضلاً عن تذليل جميع المعوقات التى تحول دون حصول المزارعين على الكميات المخصصة لهم من الاسمدة وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى ممارسات غير قانونية تشوب عمليات التوزيع .

وفى استجابات عاجلة ، وأبدى اللواء كدوانى موافقته على 22 طلبا مقدما من المواطنين على مستوى مراكز المحافظة، تنوعت ما بين : ( تموين ـ ضعف مياه شرب ـ فرص عمل - ترخيص أكشاك - تمهيد طرق – تركيب طلمبات مياه) ، مكلفاً الوحدات المحلية بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور ومديرية الطرق لدراسة إنشاء مطبات صناعية بعدد من الطرق الزراعية للحد من وقوع الحوادث وحفاظاً على سلامة وأمن المواطنين .

كما وجه المحافظ مديرية الرى بتكثيف حملات تطهير الترع وكافة المجارى المائية على مستوى مراكز المحافظة وإزالة المخلفات والحشائش التي تعوق حركة سير المياه اللازمة للمزارعين لرى الأراضى مع إزالة كافة نواتج التطهير من جانبى الطريق باستخدام معدات الوحدات المحلية، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة ، ودراسة شكوى أحد المواطنين بشأن التضرر من نقص المناوبة من ترعة سرى باشا و تغطية مسقى خاصة والعمل على ايجاد آليات وحلول سريعة لها.

كما وافق المحافظ على توفير 3 جهاز عروسة للفتيات المقبلات على الزواج من الاولى بالرعاية بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن الاجتماعى، موجهاً بدراسة عدد من طلبات المواطنين بشأن الحصول على سكن أولى بالرعاية ومعاش تكافل وكرامة وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة لذلك مع إجراء بحث اجتماعى لبيان الحالات المستحقة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع التأمين الصحى لانهاء الفحوصات الطبية اللازمة لاجراء عملية جراحية لإحدى الحالات الانسانية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لها .

حضر اللقاء الدكتور محمد ابوزيد نائب المحافظ ، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ، ورؤساء المراكز ووكلاء وزارات الصحة والتضامن والزراعة والعمل والطرق والرى.