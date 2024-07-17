محافظ الجيزة: اسطبلات حضارية لخدمة المنطقة الأثرية فى الأهرامات

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مشروع الاسطبلات الحضارية الجديدة البديلة عن الاسطبلات العشوائية المتواجدة بمحيط المنطقة الأثرية بـ الأهرامات لما تسببه تلك الاسطبلات من مظهر غير حضارى، حيث يأتى ذلك التطوير استكمالا للنقلة الحضارية والتطوير الشامل التى تشهده المنطقة الأثرية ومحيطها.

وأشار النجار إلى أن الاسطبلات الجديدة مقامة على مساحة 18 ألف م2 وتتكون من 270 باكية للدواب كمرحله أولى وذلك لتكون واجهة حضارية ونقطة إنطلاق لراغبى ركوب الخيل والجمال من السائحين المترددين على المنطقة الأثرية.

ولفت إلى أنها مجهزة على أكمل وجه، حيث روعى فيها كافة المعايير البيئية ومدعومة بالمظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات وغرف للأطباء البيطرين ودورات المياه وغرف للإدارة.

وشدد المحافظ على ضرورة تخصيص بوابات للدخول والخروج تطل على المنطقة الأثرية وأماكن لخدمة العاملين والمترددين على الإسطبل وتوفير التأمين اللازم له من خلال غرف للأمن وموقع مخصص للطبيب البيطرى داخل الاسطبل.

ووجه المحافظ بعمل حصر بعدد الخيول والدواب المتوقع ترددها على الاسطبل لمراعاة ذلك خلال المرحلة الثانية للمشروع.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وعزه وهدان مدير إدارة السياحة بالمحافظة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافه والتجميل بالمحافظة.