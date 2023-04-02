الجيزة: مشروع الاسطبلات الجديدة بالهرم ينفذ على مساحة 18 ألف م2

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية ب محورى المنصورية والمريوطية ومحيط المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، وذلك للوقوق على نسب التنفيذ والتأكد من إتمامها وفق أعلى المواصفات لمواكبة المظهر الحضارى المخطط للمنطقة.

استهل المحافظ جولته بمتابعة أعمال الإنشاءات الخاصة بالاسطبلات الجديدة بكفر الجبل على مساحة 18 الف م2 والتى من المنتظر تنفيذها كواجهة حضارية ونقطة انطلاق لراغبى ركوب الخيل والجمال من السائحين المترددين على المنطقة الأثرية والتى من المقرر أن تشمل 180 باكية للدواب، تم تنفيذ 36 منها كمرحلة أولى لتسكين 220 دابة.

وأكد المحافظ على ضرورة أن تراعى الأعمال بوابات الدخول والخروج والمساحات المخصصة لخدمة العاملين والمترددين على الإسطبل وتوفير التأمين اللازم له على أن يتم تطوير ورفع كفاءة الشوارع المحيطة وتمهيدها لتحسين حركة المرور.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل للمحافظة على مستوى النظافة الخاص بالقطاعات التى تم تطويرها بمحاور المنصورية والمريوطية ورفع المخلفات أولاً بأول ومنع تراكم ناتج أعمال التطوير بالقطاعات الجارى العمل بها.

كما شملت الجولة تفقد المحافظ لقطاعات ترعة المريوطية الجارى تطويرها بداية من المنطقة المحصورة من كوبرى الشيشينى وحتى كوبرى فلفلة بطول 650متر والثانى حتى الطريق الدائرى بطول 1300متر والثالث حتى كوبرى المنشية بطول 500متر والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.

وشدد المحافظ على كافة الجهات المعنية بالأعمال بالتنسيق وإسراع وتيرة العمل لتسليمها وفق الجداول المحددة والتى من المقرر أن تتضمن توسعة الطريق على جانبى الترعة و إقامة ممشى سياحى ومواقف لسيارات السرفيس وساحات إنتظار ونقاط خدمية بكل قطاع منها وغرف للإدارة ومناطق إستثمارية لاستغلال العائد منها لصيانة الأعمال على أن تشمل الأعمال النهوض الحضارى بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها وتهذيب الاشجار ورفع كفاءة منظومة النظافة.

واطلع "راشد"، على مقترح بالمخطط المرورى الشامل للمنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائرى مع المريوطية لرفع كفاءة الحركة للقادم من الطريق الدائرى إلى مناطق المنشية والمريوطية والعكس والمناطق السكنية المحيطة بها.

رافق المحافظ هند عبدالحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لرى القاهرة والجيزة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى وخالد عبد الحميد مدير عام صرف شمال الجيزة والأستاذ ثائر الجندى مدير التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.