محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمنطقة أهرامات الجيزة والمنطقة الأثرية

كتب: مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية بالمنطقة الأثرية وأهرامات الجيزة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والآثرية والثقافية على مستوى العالم، وذلك من خلال العمل على تغيير الصورة الذهنية لزوار هذا المقصد المهم، حيث يتم وبالتعاون مع العديد من الجهات تطوير منطقة الأهرامات من خلال توفير الخدمات الأساسية اللازمة للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة بما يضمن استمتاع الزائر بكل لحظة فى ذلك المقصد العظيم.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده اعمال التطوير الجارية بمحيط المنطقة الأثرية وداخل منطقة الأهرامات حيث استمع المحافظ من الشركة المنفذة لأعمال التطوير لعرض توضيحى لمراحل التطوير ومعوقات الأعمال .



أعقب ذلك جولة ميدانية للمحافظ لخط سير الأفواج السياحية ومراحل التطوير بدءاً من مدخل الأهرامات من طريق الفيوم السريع.



تفقد خلاله المحافظ مسار الزيارة بدءاً من بوابات دخول الزوار وأماكن انتظار السيارات والقاعة الضخمة لشرح تاريخ الأهرامات ومراحل الزيارة والبازارات وأماكن تقديم الخدمات للزوار ومنظومة النقل الصديقة للبيئة .



ووجه المحافظ خلال الجولة بمراجعة تراخيص الباعة الجائلين والعاملين بالأنشطة السياحية بمنطقة الأهرامات على أن تكون التراخيص الممنوحة لهم من خلال إدارة السياحة بالمحافظة بالإضافة الى تخصيص أماكن محدده للكاريتات واستقبال شكاوى الزوار منهم والتعامل معها .



كما وجه المحافظ بمراعاة معايير السلامة والامن اللازمة للزوار وتقديم كافه سبل الراحة اللازمة لتحقيق تجربة سياحية فريدة لزوار المنطقة الأثرية .



تفقد محافظ الجيزة



جانب من تفقد المحافظ