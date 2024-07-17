كيف يمكن لفحوصات الدم أن تنقذ الأشخاص من النوبات القلبية؟

كتب – حسام الشقويرى

يستخدم الأطباء اختبارات دم مختلفة لتقييم صحة القلب، إذا اشتبه الطبيب في إصابة شخص ما بنوبة قلبية، فمن المرجح أن يستخدم اختبار تروبونين الدم لتأكيد التشخيص. ويوفر اختبار الدم هذا تشخيصًا سريعًا ودقيقًا للنوبة القلبية أو النوبة القلبية الوشيكة، وفقا لما نشره موقع thehealthsite.

وتشير كلمة النوبة القلبية إلى خطر وشيك يهدد القلب ووظائفه، ومن الناحية الفنية، يطلق عليها احتشاء عضلة القلب. والسبب الأكثر شيوعًا لاحتشاء عضلة القلب هو انسداد أحد الأوعية التاجية المهمة التي تزود عضلة القلب بالدم. ويؤدي تدمير أنسجة العضلات إلى إطلاق إنزيمات القلب في الدم الدائر. وعادة ما تكون مستويات هذه الإنزيمات القلبية منخفضة للغاية في الدم الدائر. وعندما ترتفع هذه المستويات بسرعة وتصل إلى مستويات عالية، يتم تشخيص النوبة القلبية أو النوبة القلبية الوشيكة .

في الاختبارات تُستخدم التروبونينات في أغلب الأحيان بسبب موثوقيتها العالية، وبشكل عام تتوفر اختبارات التروبونين T والتروبونين I. لتشخيص النوبة القلبية، ويتم إجراء تقييمات متسلسلة للتروبونين للتأكد من دقة التشخيص. في المراحل المبكرة من النوبة القلبية، قد تكون المستويات منخفضة جدًا أو غير قابلة للكشف. لذا، من الضروري التأكد من خلال القياسات المتسلسلة على فترات تتراوح من 3 إلى 6 ساعات. في حالة عدم وجود ارتفاع تدريجي في مستويات التروبونين، يكون من الآمن خروج المريض. ومع ذلك، إذا كانت المستويات مرتفعة ومتزايدة، يلزم اتخاذ إجراء عاجل.

ومع زيادة دقة التشخيص، يتم الكشف عن مستويات منخفضة للغاية من التروبونين باستخدام الأجهزة الحديثة. والآن أصبح من الممكن تشخيص النوبات القلبية خلال فترة ساعة واحدة باستخدام اختبارات التروبونين عالية الحساسية. ومع ذلك، قد تكون هناك أسباب أخرى لارتفاع التروبونين ويجب تفسير النتائج من قبل متخصصين طبيين مؤهلين.

وفي المستقبل، قد تصبح أجهزة الكشف عن التروبونين عبر الجلد متاحة، مما سيجنب الحاجة إلى أخذ عينات الدم بشكل متكرر. وقد يساعد التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في مراقبة المرضى تحسبًا لنوبات قلبية وشيكة.

وعند الجمع مع تخطيط القلب وأدوات التشخيص الأخرى مثل تخطيط صدى القلب وتصوير الأوعية الدموية المقطعي ودراسات الإجهاد، تكون الدقة المتزايدة لقياسات التروبونين عالية جدًا.