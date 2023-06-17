شرب القهوة والتدخين فى الجو الحار يضر بصحتك

كتب حسام الشقويرى

كشفت دراسة حديثة عن أن ارتفاع درجات الحرارة صيفا يزيد من حالات ارتفاع مستوى ضغط الدم، وعدم انتظام ضربات القلب، واحتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية.

وتشير الدكتورة سفيتلانا بيازروفا، أخصائية أمراض القلب، في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أنه لا ينصح بالخروج من المنزل عندما يكون الجو حارا جدا، وأن أفضل وقت للتجوال هو حتى الساعة العاشرة صباحا والحد الأقصى إلى الساعة 12 ظهرا. أو في الفترة المسائية بعد الساعة الرابعة والأفضل بعد الساعة السادسة. وهذا يعني أن على من يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية التواجد خلال أوقات الحر التواجد في مكان فيه تهوية جيدة ويفضل أن يكون فيه مكيف هواء.

ووفقا لها يجب قدر الإمكان تجنب وسائط النقل وأماكن الازدحام.

وتقول: "يجب شرب كمية كافية من الماء حتى إذا كان الشخص يعاني من قصور القلب، بمقدار 40-60 مليلترا لكل كيلوجرام من وزن الجسم. لأن الجسم يفقد كمية كبيرة من السوائل في حالات فرط التعرق، إي أنه يفقد نسبة كبيرة من البوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريين لعمل القلب بصورة طبيعية. ولتعويض النقص في السوائل يفضل شرب الماء الصافي المبرد أو عصائر أو منتجات الألبان".

وتحذر الأخصائية في نفس الوقت من شرب القهوة والكحول في الجو الحار. كما تنصح بتقليل التدخين إلى أدنى حد، والأفضل الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

وتؤكد الطبيبة على ضرورة الاهتمام بالتغذية، حيث من الأفضل الامتناع عن تناول الأطعمة المقلية والدهنية، والإكثار من الفواكه وال