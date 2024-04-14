6 اختبارات دم مهمة لصحتك وكم مرة يجب إجراؤها

كتبت إيناس البنا

هناك العديد من الاختبارات التي تعتبر ضرورية لاستبعاد أي أمراض مزمنة أو حادة في الجسم، ولكن من بينها اختبارات الدم هي واحدة من أهمها، وفقًا لموقع "هيلث سايد"، حيث يمكن لاختبارات الدم معرفة ما إذا كانت أعضاء الجسم الرئيسية تعمل على النحو الأمثل، الأعضاء الرئيسية التي يتم إجراء اختبارات الدم لها هي الكلى أو الكبد أو القلب أو الغدة الدرقية.

اختبار الدم الكامل

يتم إجراء هذا الاختبار للحفاظ على عدد الصفائح الدموية وخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء في الدم، ومن خلال تقرير فحص الدم هذا، سيتمكن طبيبك من تحديد أمراض مثل فقر الدم والالتهابات وسرطان الدم، ووفقا للتوصيات فأنه يجب إجراء اختبار الدم هذا مرة كل سنتين إلى ثلاث سنوات إذا كنت تتمتع بصحة مثالية.

اختبار التمثيل الغذائي

يساعد اختبار لوحة التمثيل الغذائي في التعرف على أمراض مثل مرض السكري ومشاكل الغدة الدرقية ووظائف الكبد والكلى، يتم ذلك لتقييم مستويات الجلوكوز في الجسم بشكل أساسي، يوصي الأطباء بأن يقوم الأشخاص بإجراء هذا الاختبار مرة واحدة كل ثلاث سنوات.

اختبار الدهون لمعرفة مستويات الكوليسترول

يتم إجراء اختبار لوحة الدهون لمعرفة مستويات الكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية في الجسم، ارتفاع مستويات LDL والدهون الثلاثية يعني أن مستويات الكوليسترول لديك مرتفعة أيضًا، عادة ما يكون مستوى الكوليسترول مرتفعًا لدى كبار السن، لذا يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا إجراء هذا الاختبار مرة واحدة كل عام.

اختبار فيتامين د

يمكن أن تشير اختبارات الدم أيضًا إلى نقص العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين د، في بعض الأحيان، يتم إجراء اختبارات فيتامين د خصيصًا لتحديد هشاشة العظام والمخاطر المحتملة لمشاكل صحة العظام، سيؤدي إجراء هذا الاختبار إلى القضاء على نقص فيتامين د كسبب محتمل لهشاشة العظام.

اختبار الغدة الدرقية

تعتبر اختبارات هرمون الغدة الدرقية أو اختبارات الغدة الدرقية مهمة جدًا من وقت لآخر، يمكن أن يؤثر عدم التوازن في وظيفة الغدة الدرقية على وظيفة الأعضاء الأخرى لدى الشخص، أو زيادة الوزن أو فقدانه، إذا كان لدى عائلتك تاريخ من مشاكل الغدة الدرقية، فيجب عليك فحصها.

اختبار A1C

يتم إجراء اختبار A1C لتحديد مرض السكري أو مقدمات السكري، يقوم بفحص مستويات السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية في نفس الوقت، نظرًا لأن مرض السكري ومقدمات السكري أصبح منتشرًا جدًا يوصى بإجراء هذا الاختبار للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا.

