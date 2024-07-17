فرنسا: توقيف شاب من اليمين المتطرف بشبهة التخطيط لأعمال عنف خلال الأولمبياد

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ألقت شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية القبض على شاب ينتمي إلى حركة "النازيين الجدد" اليمينية المتطرفة، في شمال شرق فرنسا، يُشتبه في تخطيطه لأعمال عنف خلال دورة الألعاب الأولمبية.



جاء ذلك حسبما أعلن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم توقيف الشاب الفرنسي (20 عاما) صباح اليوم في إقليم "رين الأسفل" بشمال شرق البلاد، وتم وضعه رهن الحبس الاحتياطي لدى المديرية الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة للشرطة القضائية، للاشتباه في توجيه تهديدات على قناة يديرها على التطبيق الإلكتروني "تليجرام".



وكان الشاب قد هدد بالقيام بأعمال عنف خلال إحدى محطات مسار الشعلة الأولمبية في البلاد.. ووفقا للتحقيقات الأولية، فقد تبادل مجموعة من الأفراد على تلك القناة، وهي تابعة لإحدى الجماعات اليمينية المتطرفة، تصريحات عنصرية ودعوات للعنف.