صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصينى لـ5% العام الجارى

أ ش أ

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في الصين خلال العام الجاري إلى 5%، في تعديل صعودي قدره 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات التي أصدرها الصندوق في أبريل، مرجعَا ذلك إلى انتعاش الاستهلاك الخاص والصادرات القوية في الربع الأول من العام.

وأوضح البنك - في تحديث لتوقعاته للاقتصاد العالمي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن الاستهلاك المحلي المتنامي بالصين دفع الاتجاه الصعودي الإيجابي في الربع الأول من العام، مدعوما بما يبدو أنه زيادة مؤقتة في الصادرات المرتبطة بارتفاع الطلب العالمي العام الماضي.

وحافظ الصندوق على توقعاته للنمو العالمي في 2024 عند 3.2%، مشيرا إلى أن اقتصادات السوق الناشئة في آسيا لا تزال المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن النشاط العالمي والتجارة العالمية تعززا في مطلع العام، حيث تحفزت التجارة من خلال الصادرات القوية من آسيا، لا سيما في قطاع التكنولوجيا.