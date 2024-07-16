رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة اختيار عميد كلية الزراعة

المنوفية - محمد فتحى

ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع اللجنة المختصة باجراء المقابلات للمرشحين لشغل وظيفة عميد كلية الزراعة، وضمت اللجنة في عضويتها، الدكتور صقر أحمد صقر رئيس الجامعةالأسبق، والدكتور على احمد أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأسبق والدكتور اشرف محمد عبد الحميد الأستاذ بجامعة الإسكندرية والدكتور السعيد زكي خليفة الأستاذ المتفرغ بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة جامعة المنوفية .

وأشار الدكتور أحمد القاصد أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها إلي خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين لعمادة كلية الزراعة، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.موضحا أن اللجنة ناقشت المتقدمين لشغل منصب العميد في الخطط التطويرية المقدمة منهم للإرتقاء بالكلية ومساهمتها في تحقيق رؤية مصر المستقبلية. .

وأكد القاصد أن اختيار عمداء الكليات بالجامعة يتم وفقا للمعايير المحددة وبحيادية تامة مع الإلتزام بالنزاهة والشفافية.

واستقبلت اللجنة المرشحين لشغل منصب العميد وهما الدكتور احمد محمد صلاح الخولى أستاذ الاقتصاد الزراعي ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة، والدكتور فرحات عبد السيد السيد أستاذ الاجتماع الريفي بقسم الإرشاد الزراعي والمجتمع الريفي بكلية الزراعة .