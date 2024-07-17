دونالد ترامب يوحد الجمهوريين.. هايلي وديسانتيس يعلنان الدعم

وكالات

دونالد ترامب ، الذي يعمل الآن على توحيد الجمهوريين ضد الديمقراطيين وحشدهم للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد محاولة اغتياله وقد أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، دعمه للمرشح الجمهوري "للعودة مجدداً للبيت الأبيض".



وقال ديسانتيس، المرشح السابق على ورقة الجمهوريين للانتخابات، أن "الحدود الأمريكية كانت آمنة عندما كان دونالد ترامب رئيساً"، وأن "الولايات المتحدة كانت محترمة، عندما كان ترمب يقود هذه البلاد"، معتبراً أن بايدن تسبب في تراجع أمريكا.

وأضاف أن الولايات المتحدة بحاجة إلى قائد يعمل لمدة 24 ساعة و7 أيام، داعياً إلى عدم تضييع 4 سنوات أخرى من رئاسة بايدن.

وردد ديسانتيس اتهامات الجمهوريين لإدارة بايدن بانتهاج سياسة "الحدود المفتوحة"، التي تتيح دخول "الملايين من المهاجرين غير الشرعيين" إلى الولايات المتحدة، واختتم كلمته بالقول: "قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا من أجل الولايات المتحدة"، وهي العبارة التي استخدمها ترمب بعد إطلاق النار عليه في تجمع انتخابي. وصفق دونالد ترامب مطولاً على خطاب ديسانتيس.

نيكي هايلي تعلن دعم دونالد ترامب

دعت المرشحة الجمهورية السابقة للرئاسة الأمريكية نيكي هايلي، الجمهوريين والناخبين المترددين في التصويت للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، الذي نجى من محاولة اغتيال بداية الأسبوع الجاري، إلى التصويت لصالحه، والمساهمة في توحيد وتوسيع الحزب لـ"إنقاذ بلدنا".

وقالت هايلي في كلمة كانت مرتقبة إلى حد كبير في ختام الليلة الثانية للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلواكي بولاية ويسكونسن: "زملائي الجمهوريون الرئيس ترمب طلب مني أن أتحدث باسم الوحدة. كانت دعوة كريمة سعدت بقبولها، وسأبدأ بقول شيء واحد، دونالد ترامب لديه تأييدي الكامل، وبشكل واضح".

وأضاف أن "بلدنا في لحظة حرجة لدينا الخيار الآن. كل صوت للرئيس الحالي جو بايدن هو صوت لنائبته كامالا هاريس".

ووجّهت هايلي رسالة إلى هؤلاء الذين "لا يتفقون مع ترمب بنسبة 100% طوال الوقت"، مضيفة: "رسالتي لهم بسيطة، لا يجب أن تتفقوا مع ترمب طوال الوقت لكي تصوتوا له. أنا لم أتفق معه دوماً، ولكننا نتفق أكثر مما نختلف".

وتابعت: "نتفق على إبقاء أمريكا قوية، ونتفق على أن نبقي أمريكا آمنة، وأن الديمقراطيين جنحوا إلى اليسار لدرجة أنهم يهددون حرياتنا".

اليوم الثاني من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري

اتخذت قضية الهجرة أهمية محورية في الليلة الثانية من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وبدا أنها "تشتت" رسالة الوحدة الوطنية، مع تزايد الهجمات على الديمقراطيين بسبب هذه القضية، وفق "نيويورك تايمز".

واتهم السيناتور تيد كروز الديمقراطيين بأنهم "تجاهلوا الحدود" لـ"جلب المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد للتصويت لهم بشكل غير مشروع".

ووصفت "نيويورك تايمز" مزاعم كروز بأنها "نظرية بدون أساس ولا تستند إلى دليل واضح".

وقال: "نحن نواجه غزواً على حدودنا الجنوبية، ليس مجازياً، ولكن غزو حرفي. 11.5 مليون شخص عبروا الحدود بشكل غير قانوني تحت إدارة جو بايدن".

ترمب يظهر في ثاني ليلة من المؤتمر الوطني للحزب

وصل المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إلى قاعة انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، والذي يقترب من ختام ليلته الثانية.

ودخل دونالد ترامب القاعة وسط صيحات ترحيب وتصفيق من الحضور.

هجوم على "الدولة العميقة"

هاجم رجل الأعمال والمرشح الجمهوري السابق للرئاسة فيفيك راماسوامي "الدولة العميقة"، في أول ذكر للمصطلح في ثاني ليلة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

ومازح راماسوامي وهو من أصل هندي الحضور قائلاً: "على الأقل الآن جميعكم تعرفون كيف تنطقون اسمي".

وقال راماسوامي: "الناس الذين ينتخبون الحكومة الفيدرالية يجب أن يكونوا هم من يدير الحكومة، وليس البيروقراطيين غير المنتخبين في الدولة العميقة".

وعن قضية الهجرة، قال راماسوامي: "للمهاجرين الشرعيين، أنتم مثل والداي، تستحقون الفرصة لتأمين مستقبل أفضل لأولادكم في أميركا، وللمهاجرين غير الشرعيين أقول، سنعيدكم لبلدكم الأصلي، ليس لأنكم سيئون، ولكن لأنكم كسرتم القانون، الولايات المتحدة هي دولة مؤسسة على حكم القانون".