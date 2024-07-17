قناة فرنسية: من هم المرشحين المحتلمين لخلافة بايدن حال انسحابه من السباق الرئاسى

باريس (أ ش أ)

أفادت قناة تى فى 5 الإخبارية الفرنسية أن الزلات المتكررة للرئيس جو بايدن تثير قلق المراقبين وناخبيه بشكل خطير، مشيرة إلى أن فريقه متماسك حتى هذه اللحظة، ولكن فى حالة انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فان هناك مرشحين محتملين لخلافته.

وأشارت القناة فى تقرير بثته اليوم حول المرشحين المحتملين لخلافة بايدن فى حالة انسحابه إلى أنه قبل أقل من أربعة أشهر على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، فإن المعسكر الديمقراطي لا يخفى شكوكه .. فالرئيس جو بايدن 81 عاما، لا يحظى بثقة جماعية بين مؤيديه .. فحالته الصحية، ناهيك عن قدراته العقلية، هي موضع تكهنات مكثفة ... لذا فإن قدرته على ممارسة صلاحياته بالكامل تعني ولاية ثانية، والتي سيكون في نهايتها في عمر 86 عاما، تثير تساؤلات.

وطرحت القناة أسماء عدد من الشخصيات التي يمكن أن تحل محل جون بايدن في حالة انسحابه من السباق الرئاسي وهم..

أولا : كاملا هاريس :

وقالت القناة الإخبارية الفرنسية أن ملفها الشخصى واضح .. فهى نائبة الرئيس التى ستتولى مهام الرئاسة قانونا في حالة وفاته أو عجزه عن الاستمرار فى عمله وستكون مفضلة لدى الديمقراطيين فى حالة تخلى بايدن عن الترشح .

ووفقا للقناة ، تجمع كامالا هاريس الأوائل : فهي أول نائبة رئيس سوداء، وأول امرأة وأول شخص أسود يشغل منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا، وأول سيناتور من جنوب آسيا (والدتها هندية). مشيرة إلى أن النائبة البالغة من العمر 59 عاما صعدت إلى كافة الرتب ببراعة.

ومع ذلك، فهي تعاني من قلة شعبيتها ...ويشكك البعض في المعسكر الديمقراطي في قدرتها على مواجهة المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وفي الآونة الأخيرة، كثفت هجماتها على مواقف الرئيس الجمهوري السابق، خاصة فيما يتعلق بموضوع الإجهاض .

ثانيا : جافين نيوسوم .. حاكم كاليفورنيا الطموح

وحول هذه الشخصية ، قالت قناة تى فى 5 إن العمدة الاسبق لسان فرانسيكو يتولى منذ خمس سنوات رئاسة الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان فى الولايات المتحدة .. ويتردد اسمه بشدة فى حالة انسحاب جو بايدن .. وفي سن السادسة والخمسين، يظل مخلصا لمضيف البيت الأبيض.

ولم يعد طموح نيوسوم الرئاسى سرا على أحد .. وفى سفرياته المنتظمة ، دأب على بث عبارات للإشادة بسجله كما انه استثمر في لجنة العمل العام وهى منظمة موجهة لجمع الأموال من أجل حملة انتخابية ..

وإذا تم ترشيحه لهذا المنصب، فسوف يطلب منه تبرير المشاكل التي واجهتها كاليفورنيا على مدى العقد الماضي، على وجه التحديد، ارتفاع أسعار المساكن، والتشرد، وارتفاع الضرائب.

ثالثا : جريتشن ويتمر .. النجم الصاعد

أفادت القناة الفرنسية أن هذه السيدة حاكمة ولاية ميتشجان الفخورة بمساندة جو بايدن ، تنفى حتى الساعة أي فكرة حول خلافته ... مضيفة :تبقى الحقيقة أن المرأة التي أشار إليها الرئيس السابق دونالد ترامب بوقاحة باسم "المرأة من ميشيجان"، البالغة من العمر 52 عاما، اكتسبت مكانة النجمة داخل حزبها وفقا لتطورها السياسي.



وقد لمعت ويتمر خلال فترة تفشى وباء كورونا عندما فرضت الحجر عندما ادعى ترامب آنذاك أن الفيروس “سيختفي مثل معجزة”. وفي عام 2020، كانت هدفا لعملية اختطاف مخطط لها من قبل رجال الميليشيات اليمينية المتطرفة، بسبب قيود مكافحة كورونا .

وتحظى ويتمر بشعبية كبيرة على رأس ولاية ميشيجان. التي تتكون من عدد كبير من الطبقة العاملة ومجتمعات كبيرة من السود والعرب، وهو جمهور الناخبين الذي يكافح جو بايدن لجذبه لانتخابه . كما أن جريتشن ويتمر هي أيضا نائبة رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، وهو منصب رفيع المستوى داخل الحزب الديمقراطي.

رابعا : جوش سابيرو .. سيد ولاية بنسلفانيا "المتأرجحة"

وسابيرو الذى انتخب مرتين فى منصب المدعى العام ، وصل إلى منصب الحاكم بفضل انتصار واضح ضد المنافس الذى سانده دونالد ترامب عام 2022 .. والمعروف ان بنسلفانيا من بين "الولايات المتأرجحة" وهي الولايات ذات الألوان السياسية المتقلبة، والأكثر أهمية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وقد أدان سابيرو البالغ من العمر 51 عاما، خلال مسيرته القانونية، من بين أمور أخرى، الاعتداء الجنسي الذي ارتكبه القساوسة الكاثوليك ضد آلاف الأطفال. وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل، كما أنه في قلب انقسام شرس داخل المعسكر الديمقراطي بشأن المظاهرات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين.

خامسا : بعض الاسماء الصغيرة

ووفقا لقناة تى فى 5 فإن وجوها أخرى تظهر بين البدلاء المحتملين رغم أن فرصهم تبدو أكثر تواضعا، ومن بينهم جيه بي بريتزكر، حاكم إلينوي التقدمي الغني، ونظرائه من ماريلاند وكنتاكي، على التوالي ويس مور وأندي بشير، أو المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وزير النقل الحالي بيت بوتيجيج، والسيناتور إيمي. كلوبوشار.

