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الشرطة الأمريكية تقتل رجلا يحمل سكينين قرب مقر انعقاد مؤتمر الحزب الجمهورى

الأربعاء، 17 يوليو 2024 08:25 ص
الشرطة الأمريكية تقتل رجلا يحمل سكينين قرب مقر انعقاد مؤتمر الحزب الجمهورى الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أطلقت الشرطة الأمريكية النار على رجل كان يحمل سكينين وذلك بالقرب من مقر انعقاد المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى فى ميلووكى بولاية ويسكونسن شمال وسط الولايات المتحدة .

وأوضحت شرطة ميلووكي ـ حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن خمسة من ضباط الشرطة أطلقوا النار على الرجل وأردوه قتيلا ، بعد أن رفض الاستجابة لأوامر الشرطة.

يذكر أن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب تعرض السبت الماضي لمحاولة اغتيال بعد أن أطلق شخص رصاصة أصابت أذنه بينما كان يتحدث في تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

 







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