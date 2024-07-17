حاكمة أركنساس الأمريكية: ترامب القائد والزعيم الذى تحتاجه الولايات المتحدة

واشنطن (أ ش أ)

وصفت حاكمة ولاية أركنساس الأمريكية، سارة هاكابى ساندرز المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، بال "الزعيم والقائد" الذى تحتاجه الولايات المتحدة.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن ساندرز إشارتها - خلال المؤتمر العام للحزب الجمهوري في ميلووكى - إلى "قوة ومرونة وشجاعة" ترامب خلال الفترة الماضية.

وقالت ساندرز - التي شغلت منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض في عهد ترامب - "لم أشعر بفخر أكثر من أي وقت مضى من الوقوف إلى جانب ترامب الآن"، مؤكدة دعمها القوي له.

وكانت المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية نيكي هيلي قد أعلنت دعمها القوي لمرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.