جى دى فانس وزوجته.. امرأة هندية وراء نائب المرشح الرئاسي دونالد ترامب

كتب عبد الوهاب الجندى

جى دى فانس السينتاور الأمريكي الذي أعلنه دونالد ترامب، ليكون نائبا له في حال فوزه بالرئاسة الأمريكية بعد الانتخابات المقبلة، وكان من أشد منتقدي المرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث وصفه علنا بأنه "أحمق" وقال إنه "يستحق الشجب"، وأنه خطير وغير مناسب لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مرة من المرات شبه بالزعيم الألماني أدولف هتلر.

جى دى فانس

وجيه دى فانس، عمره 39 سنة، ولد في أسرة فقيرة في جنوب ولاية اوهايو، وكانت طفولته قاسية جدا ومضطربة، فوالده هجر أسرته وهو طفل صغير ،ووالدلته كانت مدمنة للمخدرات، وتربى مع جدته ديمقراطية "متشددة" وكان لديها 19 مسدساً، وهو ما حكاه في كتابه (مرثية هيلبيلي)، العمل الذي تحول إلى فيلم على منصة Netflix، يحكي فيه عن نشأته في ظروف فقيرة، وأنه كان محاطاً بالعنف والإدمان، كما انضم في وقت ما إلى قوات المارينز وخدم في العراق، وحصل بعد كده على درجة جامعية من جامعة أوهايو وكلية القانون بجامعة يال، ثم عمل كرأسمالي مغامر في سان فرانسيسكو.

من هي زوجة جى دى فانس ؟

محامية أمريكية من أصول هندية، وهي زوجة جى دى فانس نائب المرشح الرئاسي دونالد ترامب، والذي أعلن عنه يوم 16 يوليو 2024، ولدت عام 1986 لأسرة هندوسية وكبرت ونشأت في كاليفورنيا، ودرست في جامعاتها ومارست المحاماة، قبل أن تعلن اعتزالها بعد زواجها.

ولدت أوشا تشيلوكوري عام 1986 لأسرة هندوسية مهاجرة من الهند، ونشأت في ضواحي سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وفيها درست الثانوية في مدرسة جبل الكرمل بضاحية رانشو بيناسكيتوس.

تزوجت من جى دى فانس عام 2014، وأنجبا 3 أطفال: ولدان سمياهما إيوان وفيفيك، وابنة سمياها ميرابل.

وتعرف عليها لأول مرة عندما كانا زميلين بكلية القانون في جامعة ييل، ونظما مجموعة مناقشة حول "التدهور الاجتماعي في أميركا البيضاء"، وعقدا قرانهما بعد عام من تخرجهما.

يعترف جي دي فانس بأن زوجته كان لها الفضل في توجيهه في بداية حياته المهنية، إذ كان هو الآخر محاميا، وقال في مقابلات صحفية إنه كان يعتبرها "مرشدته الروحية" في الجامعة، وأثنى عليها كثيرا بسبب دعمها المستمر له في حياته العملية والسياسية.

دعمته بقوة في حملته الانتخابية للحصول على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو عام 2022، وقال عنها في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر 2022 "كانت تشجعني دائما على البحث عن الفرص التي لم أكن أعرف أنها موجودة".

وأضاف جي دي فانس في مقابلة صحفية أخرى عام 2020 "أنا من هؤلاء الرجال الذين يستفيدون حقا من وجود صوت أنثوي قوي فوق كتفه الأيسر يقول افعل كذا ولا تفعل كذا".

جى دى فانس يدافع عن ترامب

انتقد جى دى فانس ، ترامب، بشدة قبل وبعد فوزه في انتخابات 2016 ضد المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون، ووصفه بأنه "أحمق" و"هتلر أمريكا".

ولكن مع استعداد فانس للترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية أوهايو في عام 2022، تحوّل إلى واحد من أكثر المدافعين عن الرئيس السابق، حيث دعم ترامب حتى عندما رفض بعض زملائه في مجلس الشيوخ القيام بذلك.

وقلل جى دى فانس من أهمية هجوم 6 يناير 2021 في مبنى الكونغرس الأمريكي، وأيد انتقادات ترامب للطريقة التي حاكمت بها وزارة العدل الأمريكية مثيري الشغب في 6 يناير ، متهماً الوزارة بتجاهل حماية الإجراءات القانونية الواجبة.