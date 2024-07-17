اليوم السابع
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جامعة الأزهر: فتح باب اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأسبوع القادم

الأربعاء، 17 يوليو 2024 10:49 ص
جامعة الأزهر: فتح باب اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأسبوع القادم الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب
كتب لؤى على

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تستعد جامعة الأزهر، لإعلان فتح باب اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية، والتي سيتم عقدها قبل التنسيق للكليات، حيث سيتم فتح باب التسجيل وإعلان كافة التفاصيل الأسبوع القادم ، وذلك بحسب تصريحات خاصة من الدكتور محمد الشربينى ، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب.

وتجرى اختبارات القدرات استنادا إلى قرار مجلس جامعة الأزهر رقم (675) بتاريخ 2021 /12/29بشأن تنفيذ اختبارات القدرات بالكليات التي يتطلب الالتحاق بها وذلك في (11) كلية من كليات الجامعة وهي :

1 - كلية التربية بنين بالقاهرة

- تخصص عام انتظام

- شعبة التعليم الأساسي

- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام

- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظام

- شعبة التربية الخاصة انتظام

2 - كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف

- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام

- شعبة التربية الخاصة انتظام

- تخصص عام انتظام

- شعبة التعليم الأساسي

3- كلية التربية بنين بأسيوط

- شعبة التربية الخاصة انتظام

- تخصص عام انتظام

- شعبة التعليم الأساسي

4- كلية التربية بنات بالقاهرة

- شعبة التربية الخاصة انتظام

-تخصص عام انتظام

- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظام

5 - كلية التربية بنات بأسيوط

- شعبة التربية الخاصة انتظام

- شعبة رياض أطفال

- تخصص عام انتظام

6- كلية القرآن الكريم بنين بطنطا

7- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة

8- كلية التربية الرياضية بنات بالقاهرة

9- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة

- شعبة رياض الأطفال

10- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف

- شعبة رياض الأطفال

- شعبة التربية

11 - اللغات والترجمة بنين بالقاهرة


من خلال الرابط التالي الخاص بـ جامعة الأزهر
https://www.facebook.com/mediaazhar1?mibextid=ZbWKwL







جامعة الازهر

موعد اختبارات القدرات جامعة الازهر

اختبار القدرات جامعة الازهر

الازهر الشريف




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