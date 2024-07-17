جامعة الأزهر: فتح باب اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأسبوع القادم

تستعد جامعة الأزهر، لإعلان فتح باب اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الأزهرية، والتي سيتم عقدها قبل التنسيق للكليات، حيث سيتم فتح باب التسجيل وإعلان كافة التفاصيل الأسبوع القادم ، وذلك بحسب تصريحات خاصة من الدكتور محمد الشربينى ، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب.
وتجرى اختبارات القدرات استنادا إلى قرار مجلس جامعة الأزهر رقم (675) بتاريخ 2021 /12/29بشأن تنفيذ اختبارات القدرات بالكليات التي يتطلب الالتحاق بها وذلك في (11) كلية من كليات الجامعة وهي :
1 - كلية التربية بنين بالقاهرة
- تخصص عام انتظام
- شعبة التعليم الأساسي
- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام
- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظام
- شعبة التربية الخاصة انتظام
2 - كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف
- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام
- شعبة التربية الخاصة انتظام
- تخصص عام انتظام
- شعبة التعليم الأساسي
3- كلية التربية بنين بأسيوط
- شعبة التربية الخاصة انتظام
- تخصص عام انتظام
- شعبة التعليم الأساسي
4- كلية التربية بنات بالقاهرة
- شعبة التربية الخاصة انتظام
-تخصص عام انتظام
- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظام
5 - كلية التربية بنات بأسيوط
- شعبة التربية الخاصة انتظام
- شعبة رياض أطفال
- تخصص عام انتظام
6- كلية القرآن الكريم بنين بطنطا
7- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة
8- كلية التربية الرياضية بنات بالقاهرة
9- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة
- شعبة رياض الأطفال
10- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف
- شعبة رياض الأطفال
- شعبة التربية
11 - اللغات والترجمة بنين بالقاهرة
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