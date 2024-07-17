توسعة كوبرى الوراق بالطريق الدائرى إلى ضعف المساحة.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أعلى كوبرى الوراق، رصد من خلاله أعمال التوسعة الجارية بكوبرى الوراق ضمن خطة وزارة النقل لتوسعة المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

ويقع الكوبري بتقاطع الطريق الدائري مع النيل وطريق طناش الوراق، حيث بدأت هيئة الطرق والكبارى في أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى عقب انتهاء المرحلة الأولى، والتي تبدأ من تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، حتى تقاطع الدائرى مع طريق الإسكندرية الصحراوى، ويتم تنفيذ توسعة عدد من الكبارى الواقعة على الطريق، أهمها كوبرى الوراق والجارى توسعته لـ8 حارات مرورية في كل اتجاه بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا، بدلا من 4 حارات بكل اتجاه.

ويشمل مشروع التوسعة والتطوير أن يصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية معزولة مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه، كذلك كوبرى الوراق سيكون 8 حارات مرورية.

ويتم تنفيذ الطريق الخدمي السطحي، الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وكذلك تنفيذ منظومة النقل الذكي على الطرق ITS، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري.