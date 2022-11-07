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وزير النقل يعلن انتهاء تطوير المرحلة الثانية للطريق الدائرى أبريل 2024

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 01:59 م
وزير النقل يعلن انتهاء تطوير المرحلة الثانية للطريق الدائرى أبريل 2024 الطريق الدائرى
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من الطريق الدائرى فى أبريل 2024 القادم، بما فيها توسعة كوبرى الوراق ليتم إنشاء 2 كوبرى جديد يمين وشمال الكوبرى الحالى ليتم إضافة 8 حارات أخرى لكوبرى، وسيكون تم الانتهاء قبل ذلك من الاتوبيس الترددى ال BRT.
 
وأوضح وزير النقل أن توسعة الطريق الدائرى كان معد لها توسعة حارة واحدة بشكل مؤقت لحل الازدحام، ولكن توجيهات الرئيس السيسى كانت لتوسعة الطريق للضعف نظرا لأنه بعد 10 سنوات ستحتاج إلى توسعة الطريق مرة أخرى بعد زيادة الكثافة، مشيرا إلى أن الطريق قبل التوسعة يمر عليه 132 الف مركبة يوميا وهو ما كان يسبب ازدحام وتكدس مرورى، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصرى صرف للوزارة 1. 8 مليار جنيه، على 3 دفعات منهم حصيلة تشغيل الطرق على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تكلفة تنفيذ تطوير المرحلة الأولى للطريق الدائري 12 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه تكلفة نزع الملكية ليصل الجمالى إلى 20 مليار جنيه، ل 76 كم للمرحلة الأولى.
 
وأوضح أن المرحلة الثانية لتطوير الطريق الدائرى تصل لـ 34 كم بالإضافة إلى طريق الخدمة الموازى لجانبى الطريق الدائرى، المخصص للميكروباص.
 

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