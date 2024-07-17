اليوم السابع
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تفتيش طلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل امتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا

الأربعاء، 17 يوليو 2024 08:47 ص
تفتيش طلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل امتحان الأحياء والفلسفة والاستاتيكا إجراءات تفتيش الطلاب - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة إجراء تفتيشًا دقيقًا للطلاب، للتأكد من عدم حيازة التليفون المحمول أو أى وسيلة غش إلكترونية، قبل عقد امتحان الأحياء لشعبة علمي علوم، والاستاتيكا لشعبة علمية رياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وتنطلق اللجان الامتحانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات بامتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطقة ولمدة ساعتين بامتحان الديناميكا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم تأخر دخول الطلاب عن اللجان، والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8:15 صباحًا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش، منبهة على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ووجهت بتنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية، مشددة على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، تنتهي اليوم، لطلاب شعبة علمى علوم والشعبة الأدبية بعد أداء الطلاب امتحان مادتى الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

 


 







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