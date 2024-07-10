تفتيش طلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والجبر

كتبت - مرام محمد

بدأت لجان الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، قبل قليل، إجراءات تفتيش الطلاب على بوابات المدارس قبل دخولهم اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، والجبر والهندسة الفراغية، وعلم النفس والاجتماع؛ للتأكد من عدم حيازة التليفون المحمول أو أى وسيلة غش إلكترونية.

وتنطلق لجنة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات، وتبدأ لجنة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمى رياضة في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ساعتين، ولجنة امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر لمدة ثلاث ساعات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على عدم تأخر دخول الطلاب عن اللجان، والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8:15 صباحًا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش، منبهة على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

ووجهت بتنفيذ كافة إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية، مشددة على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.