تعرف على شروط الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية عام 2024

كتب زكى القاضي

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية، والتى تضم كليات (حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية (الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهـرية والشهادات المعادلة وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا "محاربين " دفعة أكتوبر 2024 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول.

الكلية الفنية العسكرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (شعبة الرياضيات) فقط / وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمى، ألا يزيد السن فى 1/11/ 2024 عـن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 75% فأكثر بشرط حصول الطالب على 75% فأكثر فى مادتى (الفيزياء والرياضيات)، وتكون مدة الدراسة (5) سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريج بكالوريوس الهندسة ( بتخصصاتها ) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.