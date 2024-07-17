تضخم اللحمية الأنفية عند الأطفال.. الأعراض والعلاج

كتب – حسام الشقويرى

تعد اللحمية الأنفية المتضخمة عند الأطفال مشكلة شائعة، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتهم وحياتهم اليومية، تقع اللحمية الأنفية في الجزء الخلفي من الممر الأنفي، وهي جزء من الجهاز المناعي، وتساعد في حبس البكتيريا والفيروسات الضارة. ومع ذلك، عندما تتورم، غالبًا بسبب العدوى أو الحساسية، يمكن أن تسبب صعوبات في التنفس والشخير والتهابات الأذن المتكررة، وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth

وفهم أعراض وأسباب وخيارات العلاج لتضخم اللحمية الأنفية أمر بالغ الأهمية للآباء الذين يسعون إلى ضمان سلامة أطفالهم، والزوائد الأنفية، عبارة عن كتل صغيرة من الأنسجة الليمفاوية تقع في الجزء الخلفي من تجويف الأنف. وتلعب دورًا في الجهاز المناعي، حيث تساعد في حصر العدوى ومكافحتها. ومع ذلك، يمكن أن تسبب الزوائد الأنفية أحيانًا مشاكل صحية، وخاصة عند الأطفال".

وعلى الرغم من أن اللحميتين تساعدان في تصفية الجراثيم من الجسم، إلا أنهما قد تصابان بالبكتيريا في بعض الأحيان وتصابان بالعدوى. وعندما يحدث هذا، تصابان أيضًا بالالتهاب والتورم. كما يذكر الموقع أن اللحميتين المتضخمتين تظهران بشكل شائع عند الأطفال، ولكن يمكن أن تصيب البالغين أيضًا في بعض الأحيان.

أعراض تضخم اللحمية الأنفية عند الأطفال

صعوبات التنفس: قد يتنفس الأطفال من خلال أفواههم بشكل متكرر، وخاصة في الليل.

الشخير: يمكن أن تؤدي اللحميتين المتضخمتين إلى التنفس بصوت عالٍ والشخير أثناء النوم.

انقطاع التنفس أثناء النوم: في الحالات الشديدة، قد يعاني الأطفال من توقف التنفس أثناء النوم.

احتقان الأنف: احتقان أنفي مستمر دون سيلان الأنف.

عدوى الأذن: عدوى الأذن المتكررة أو تراكم السوائل في الأذن الوسطى.

التهاب الحلق: التهاب الحلق أو عدم الراحة المستمر.

تغيرات الصوت: صوت يشبه الأنف.

أسباب تضخم اللحمية الأنفية

يمكن أن تتضخم اللحمية الأنفية بسبب عدة أسباب، مثل:

العدوى: يمكن أن تؤدي العدوى المتكررة، بما في ذلك نزلات البرد والتهاب الحلق، إلى تضخم اللحميتين.

الحساسية: يمكن أن تؤدي ردود الفعل التحسسية إلى التهاب اللحميتين.

العوامل الوراثية: قد يكون حجم اللحميتين الأنفيتين لدى بعض الأطفال أكبر بشكل طبيعي.

التهاب الجيوب الأنفية المزمن: يمكن أن تساهم عدوى الجيوب الأنفية المستمرة في تضخم اللحمية.

خيارات العلاج

الأدوية: المضادات الحيوية لعلاج العدوى، والستيرويدات الأنفية لعلاج الالتهاب، ومضادات الهيستامين لعلاج الحساسية.

الرعاية المنزلية: تشجيع الطفل على شرب كميات كبيرة من السوائل، واستخدام جهاز الترطيب، والتأكد من نظافة النوم الجيدة.

الجراحة (استئصال اللحميتين): في الحالات التي تكون فيها الأعراض شديدة أو مستمرة، قد يوصى بإزالة اللحميتين جراحيًا. وعادة ما تكون هذه العملية سريعة وتتم تحت تأثير التخدير العام.



