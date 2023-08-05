قد تفسد صباحك وتشعرك بالانزعاج.. أسباب احتقان الأنف فى الصباح

إيناس البنا

مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح وفقًا لموقع "healthsite"، فأن أحد الأسباب الرئيسية لانسداد الأنف هو مسببات الحساسية، هناك أنواع مختلفة من مسببات الحساسية التي تزعج بعض الناس أكثر من غيرهم.

هل يفسد صباحك بسبب احتقان الأنف، بالتأكيد إزعاج مستمر إذا كان الممر الأنفي يسبب لك مشكلة خاصة عندما تكون نائمًا، بالنسبة لبعض الناس، تزداد حدة الحالة عند النوم، وبالنسبة للآخرين تكون أكثر حدة عندما يحين وقت الاستيقاظ، هل تساءلت يومًا عن سبب إفساد صباحك بسبب انسداد الأنف وفقًا لموقع "healthsite"، فأن أحد الأسباب الرئيسية لانسداد الأنف هو مسببات الحساسية، هناك أنواع مختلفة من مسببات الحساسية التي تزعج بعض الناس أكثر من غيرهم.

النوع الأول من مسببات الحساسية هو حبوب اللقاح، هذا نوع شائع من الحساسية قد يؤدي إلى انسداد الأنف أثناء النوم. قد تدخل حبوب اللقاح إلى منزلك من خلال مكيف الهواء أو من خلال النوافذ.

العفن

قد يكون منزلك به عفن وقد لا تعرفه، تعد العفن أيضًا نوعًا من مسببات الحساسية التي قد تكون السبب وراء انسداد الأنف ليلًا وفي الصباح.



دخان التبغ

بصرف النظر عن المواد المسببة للحساسية ، فهي مهيجات أخرى تسبب أيضًا احتقان الأنف مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ودخان التبغ.



التغيرات الهرمونية

قد يكون انسدادك الصباحي ناتجًا أيضًا عن التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحيض والحمل.



وبر الحيوانات الأليفة

قد تكون الحساسية لديك بسبب حيوانك الأليف. لا، أنت لا تعاني من حساسية تجاه حيوانك الأليف، لكن وبر حمل حيوانك الأليف أو حبوب اللقاح الموجودة في فرائه قد يكون السبب. قد يزداد هذا في الصباح إذا كنت نائمًا بجانب كلبك أو قطتك. يمكن أن يساعد تنظيف حيوانك الأليف والعناية به بانتظام في التخلص من هذه المشكلة.