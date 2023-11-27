تضخم اللحمية عند الأطفال.. متى يتم اللجوء لإزالتها جراحيًا

كتبت إيناس البنا

اللحمية هي أنسجة ليمفاوية تقع في المجرى الهوائى العلوي بين الأنف والجزء الخلفي من الحلق، وهي تشبه اللوزتين، وتضخم اللحمية يعني أن هذا النسيج منتفخ، ويجب العرض على الطبيب، قد يتم تشخيص الطفل بتضخم في اللحمية التي تسبب له الكثيرمن المشكلات خاصة للأطفال صغار السن .

ما هو تضخم اللحمية

ووفقًا لموقع جامعة "mountsinai" الأمريكية فإن اللحمية المتضخمة قد تكون طبيعية، وقد تكبر عندما ينمو الطفل في الرحم، تساعد اللحمية الجسم على منع العدوى أو مكافحتها عن طريق محاصرة البكتيريا والجراثيم.

يمكن أن تتورم اللحمية في كثير من الأحيان، وقد يحدث هذا إذا نمت اللحمية بشكل كبير جدًا، بدلًا من الانكماش مع تقدم طفلك في السن، إذا استمرت اللحمية في النمو، فقد يعاني طفلك من رائحة الفم الكريهة والشفاه المتشققة وجفاف الفم.

قد يتنفس طفلك كثيرًا من خلال فمه، وذلك لأن مجرى الهواء لديه يمكن أن يصبح مسدودًا، وقد يواجه صعوبة في التنفس من خلال أنفه، قد يتوقف طفلك عن التنفس في بعض الأحيان أثناء النوم.

أعراض تضخم اللحمية

غالبًا ما يتنفس الأطفال الذين يعانون من تضخم اللحمية عن طريق الفم بسبب انسداد الأنف، ويحدث التنفس من الفم غالبًا في الليل، ولكنه قد يكون موجودًا أثناء النهار.

التنفس من الفم قد يؤدي إلى الأعراض التالية:

رائحة الفم الكريهة

تشقق الشفاه

جفاف الفم

سيلان الأنف المستمر أو احتقان الأنف

الاضطراب أثناء النوم

الشخير كثيرا

نوبات عدم التنفس أثناء النوم أو انقطاع التنفس أثناء النوم.

قد يعاني الأطفال الذين يعانون من تضخم اللحمية أيضًا من التهابات الأذن المتكررة.

علاج اللحمية

قد يصف الطبيب المعالج بخاخات الستيرويد الأنفية في حالة تطور العدوى، وفى بعض الحالات يمكن إجراء عملية جراحية لإزالة اللحمية ( استئصال اللحمية ) إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة، وقد يستغرق التعافي الكامل حوالي أسبوع إلى أسبوعين.