بعد إصابة محمد فؤاد.. نصائح مهمة لمريض العصب السابع

كتبت مروة محمود الياس

العصب السابع أحد أهم المشكلات التي يعانى منها الكثيرون، ومؤخرا أعلن اعلن الفنان محمد فؤاد عن اصابته بالعصب السابع، بعد ظهوره في خطوبة ابنته مؤخرا، موضحا أنه خضع منذ فترة للكثيرمن الفحوصات التي أكدت على إصابته بالمرض، ما جعله في فترة راحة طويلة.

هل يمكن أن يؤثر العصب السابع على الصوت والكلام؟



يجيب تقرير نشر في موقع facialpalsy أن العصب السابع درجات وأشكال، ويمكن أن يسبب بعض التضرر الكلام والقدرة على الحديث لدى بعض المرضى به، موضحا أن المصاب بالعصب السابع قد يعانى صعوبات مختلفة الدرجة في الكلام، لأن هذا العصب يتحكم بشكل كبير في حركة الشفاه، والقدرة على تحريك الفك والخدود وعضلات الوجه بشكل كبير، فقد يؤثر بالسلب على حركة الشفاه ما يجعلها غير قادرة على أداء مهمتها والتلعثم بعض الشئ في الكلام.

أغلب المشاكل التي يعانى منها من يعانون من العصب السابع، عدم القدرة على النطق بشكل سليم خاصة للكلمات التي تتطلب ضم الشفاه، مثل حرف الباء والميم، وغيرها، ولذا قد يعانى المريض من صعوبة في ضبط الكلام ويشعر بالتعب رويدا مع التهاب هذا العصب.

ونصح التقرير بمجموعة من النصائح الهامة لمريض العصب السابع :